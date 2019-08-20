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日職／王柏融敲1安火退落敗　西武洋投尼爾追上許銘傑6連勝紀錄

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▲▼日職沖繩春訓,日本火腿vs廣島鯉魚熱身賽,日本火腿,王柏融。（圖／記者季相儒攝）

▲王柏融。（圖／記者季相儒攝）

記者楊舒帆／綜合報導

日本火腿20日作客西武獅，前一戰熄火吞下3K的王柏融，此戰傷後復出首度先發左外野，排第7棒，他演出3打數1安打，西武先發洋投尼爾（Zach Neal）壓制火腿6局失1分，率隊拿下勝利，也追上許銘傑2002年外國人投手6連勝紀錄。

火腿首局就由西川遙輝從尼爾手中轟出陽春砲，隨後就形成投手戰，尼爾壓制到5局上結束都沒有再掉分。火腿先發羅德里奎茲（Bryan Rodriguez）持續壓制到4局下，只被中村剛也敲出安打。王柏融2局上首打席敲二壘滾地球，第二打席5局上敲游擊滾地球，連兩打席都熄火，5局上結束火腿1比0保持領先。

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西武5局下反攻，外崎修汰安打，木村文紀靠三壘手失誤上壘，也將跑者推進上三壘，然後他再盜上二壘，接著金子侑司保送形成滿壘，秋山翔吾掃出安打帶回2分逆轉戰局，西武6局下再利用山川穂高適時安打追加1分。

火腿7局上反攻，渡邊諒掃出三壘安打，由田中賢介游擊滾地球送回1分，王柏融接著敲出左外野安打，終結連7打席無安打，不過下一棒石井一成敲雙殺打，無法繼續反撲。

西武8局下由外崎修汰敲出二壘安打，然後火腿選擇故意保送洋聯全壘打王山川穗高，然後被木村文紀敲出安打，西武再進帳1分，西武最終就以4比2獲勝。

西武先發投手尼爾主投6局失1分，拿下6連勝，西武睽違17年有外國人投手奪6連勝，上一位是2002年的許銘傑。王柏融此戰也被尼爾壓制，直到他退場後才敲1安打，3打數1安打，打擊率0.278。

關鍵字： 日本火腿王柏融
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