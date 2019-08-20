女排亞錦賽／中華拿奧運亞洲資格賽門票　進8強戰南韓　

▲女排亞錦賽，中華進入8強拿下東京奧運亞洲區資格賽門票。（圖／取自AVC）



記者顏如玉／綜合報導

2019亞洲女子排球錦標賽於韓國首爾舉行，靠著泰國擊敗紐西蘭，中華隊以戰績1勝1敗分組第二進入8強，得到明年參與東京奧運亞洲區資格賽的機會，不過接下來8強將是場硬戰，將對上地主南韓。

本次亞錦賽共有13支隊伍參賽，預賽分為4組，每組取2名晉級，排名前8的隊伍，才有資格參加2020年1月的女子排球奧運會亞洲區資格賽，而若是前8包含日本、大陸，則會順位遞補。

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中華本次和泰國、紐西蘭同組，先是不敵泰國後又擊敗紐西蘭，而泰國今又直落三退紐西蘭，以小組第一晉級，中華則是小組第二進入8強。

進入8強的隊伍包括地主南韓、伊朗、日本、哈薩克、泰國、中華、大陸、印尼，不過因為日本為地主、大陸在第一階段東奧資格賽已拿下門票，因此都不參加亞洲資格賽，因此最終第9名的隊伍也能拿下資格賽門票。

中華8強將於台灣時間22日下午3點半對上南韓，兩軍先前在雅加達亞運相遇，當時中華直落三輸給南韓、隊史9度參賽首度無緣8強，創下最差成績，今將要力拼復仇。其他8強對戰組合為大陸對哈薩克、日本對上印尼、伊朗對上泰國。

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