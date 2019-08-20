運動雲

>

女排亞錦賽／中華拿奧運亞洲資格賽門票　進8強戰南韓　

ETtoday運動雲

▲女排亞錦賽，中華女排。（圖／取自AVC）

▲女排亞錦賽，中華進入8強拿下東京奧運亞洲區資格賽門票。（圖／取自AVC）

記者顏如玉／綜合報導

2019亞洲女子排球錦標賽於韓國首爾舉行，靠著泰國擊敗紐西蘭，中華隊以戰績1勝1敗分組第二進入8強，得到明年參與東京奧運亞洲區資格賽的機會，不過接下來8強將是場硬戰，將對上地主南韓。

本次亞錦賽共有13支隊伍參賽，預賽分為4組，每組取2名晉級，排名前8的隊伍，才有資格參加2020年1月的女子排球奧運會亞洲區資格賽，而若是前8包含日本、大陸，則會順位遞補。

請繼續往下閱讀...

中華本次和泰國、紐西蘭同組，先是不敵泰國後又擊敗紐西蘭，而泰國今又直落三退紐西蘭，以小組第一晉級，中華則是小組第二進入8強。

進入8強的隊伍包括地主南韓、伊朗、日本、哈薩克、泰國、中華、大陸、印尼，不過因為日本為地主、大陸在第一階段東奧資格賽已拿下門票，因此都不參加亞洲資格賽，因此最終第9名的隊伍也能拿下資格賽門票。

中華8強將於台灣時間22日下午3點半對上南韓，兩軍先前在雅加達亞運相遇，當時中華直落三輸給南韓、隊史9度參賽首度無緣8強，創下最差成績，今將要力拼復仇。其他8強對戰組合為大陸對哈薩克、日本對上印尼、伊朗對上泰國。

►超爽DER！點我現賺 2188

關鍵字： 女排亞錦賽中華女排南韓東京奧運亞洲區資格賽
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

推薦閱讀

中職／鄭凱文再1勝及1中繼　將創歷史大紀錄

韓職／索沙到韓職還是宰殺　已奪7連勝再拚單季10勝

北京首鋼開稅後300萬美元搶林書豪　是CBA外援歷史最高薪價碼

日職／王柏融恐中斷連3年進打擊榜　網友悲報台日差距

全壘打滿天飛有夠難看　名人堂球星：已經不是棒球了

稻葉要小心的是李振昌 陳禹勳：醬料包倒下去就結束了

夏聯／SBL選秀報名缺乏A咖即戰力　各隊教練傷腦筋

中職／高國輝全壘打改判　辰總解釋抗議原因

運動家王維中下放3A　大聯盟台灣球員僅剩陳偉殷

中職／富邦牛棚利空　倪福德、歐書誠恐難回歸

熱門新聞

中職／鄭凱文再1勝及1中繼　將創歷史大紀錄

韓職／索沙到韓職還是宰殺　已奪7連勝再拚單季10勝

北京首鋼開稅後300萬美元搶林書豪　是CBA外援歷史最高薪價碼

日職／王柏融恐中斷連3年進打擊榜　網友悲報台日差距

全壘打滿天飛有夠難看　名人堂球星：已經不是棒球了

稻葉要小心的是李振昌 陳禹勳：醬料包倒下去就結束了

讀者回應

﻿

最新新聞

1季冠軍神預測 送限量簽名商品

2搶抽限量恰恰引退賽票

3王柏融1安　西武洋投追上許銘傑

4還沒站穩一軍　林靖凱首要上壘率

5王子維三局敗西本拳太　無緣晉級16強

熱門新聞

1鄭凱文再1勝及1中繼　將創歷史大紀錄

2索沙到韓職還是宰殺　已奪7連勝

3林書豪收北京CBA外援最高薪報價

4大王恐中斷連3年進打擊榜　日網友悲報

5名人堂球員：全壘打滿天飛真難看

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

熱門影音

全站熱門影音

第一年球員花費將破5000萬！味全：簽不下徐若熙可能交易

游霆崴6局好投、高國輝猛打　富邦6比2氣走統一

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

中華職棒30年_宣傳片

川崎宗則表演賽登場 當投手又敲三壘安

蔥加到爽！苗栗超多汁鮮肉湯包　「從早餐吃到宵夜」在地人大推

萌貓初遇「活體貓草」埋頭忘情狂吸 秒變聞腋青年...遭拉7次：就愛這味

愛貓罹心臟病！飼主：要好好加油 牠忍痛回「好」...仍不敵病魔

肥貓降臨！跳麻將桌「一腳打亂」 網友全笑爛：是不是看到暗號

屁孩鸚鵡「耍流氓」猛衝逼撤退！　龜妹迴轉加速逃命...爸：牠嚇死了
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366