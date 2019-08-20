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馬大偉解盤／洋基@運動家　「拆」莊買運動家

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▲▼赫曼（Domingo German）（圖／達志影像／美聯社）

▲傑爾曼（Domingo German）（圖／達志影像／美聯社）

馬大偉（前運彩操盤手馬大偉，在火熱美國職棒球季，將從專業與莊家的角度，帶給大家不同的思維與解盤）。

台灣運彩美國職棒大聯盟8月21日單場賽事，由紐約洋基作客奧克蘭運動家賽事，目前運彩盤口開出洋基讓分、大小9.5分。

先發投手分析

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運動家先發貝利(Homer Bailey)本季防禦率5.22，轉隊到運動家後6場出賽防禦率6.4，不過他起伏頗大，其中兩場共掉了16分，另外4場都是優質先發，上1場甚至7局0失分，本季1場對洋基，6局掉1分，生涯3次對戰防禦率4.42。

洋基傑爾曼(Domingo German)本季防禦率3.96，目前16勝2負位居大聯盟勝投王，傷癒復出後狀況頗佳。不過他主客場表現有差，客場防禦5.58。生涯2戰對運動家防禦率6.0。

莊家思維分析

兩隊都在拚季後賽，洋基在美聯領先，運動家正在外卡力爭上游，目前美棒專業指標的國際莊家Pinnacle.com開出本場洋基賠率為1.71，認為洋基勝率約58%，算是正常盤。

今日推薦 : 「拆」莊，買運動家不讓分。

今日選擇「拆」莊理由 :

傑爾曼是勝投王，貝利來運動家後表現仍不怎樣，照理說，洋基可以多開些，但莊家沒這麼做，若晚點洋基目前1.71的賠率沒往下掉，或仍維持在1.68以上，代表這個價錢莊家頗有信心跟賭客一搏。

運彩盤看來下洋基的多，這是可預期的，且對比國際盤口，運彩有拉低洋基的賠率，這也是好事，因為台灣運彩的彩迷是不錯的反指標。以後有機會再分享理由。

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關鍵字： 馬大偉運彩
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