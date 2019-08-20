中職／傑尼獅型男基地　帥氣球星握手會



▲統一獅隊傑尼獅主題日握手見面會。（圖／統一球團提供）

記者陳立勳／綜合報導

統一7-ELEVEn獅隊傑尼獅型男基地主題日將於8月24、25日登場，除了豐富場外活動外，準備球迷期盼已久的見面會與獅迷同樂，接連兩天將派出堅強型男陣容，現場與球迷握手，傳達對猛獅隊友長期支持的感謝，也讓球迷朋友可以透過手心間的溫度，表達對選手的愛。

本次傑尼獅系列主題活動球星見面會以握手取代簽名拍照，讓選手與球迷之間更能緊密連接，每一次的雙手緊握，都將是選手對球迷的感謝之意，也是球迷傳達對選手鼓勵最直接的方式，2天將各有4位帥氣傑尼獅出任務上台與球迷互動。

傑尼獅型男基地握手見面會每場限額50名，凡是當日於萊恩酷消費滿1,000元並出示ibon預售票乙張，即可獲得號碼牌乙張。另外持ibon預售票更可兌換主題日限定贈品「戀與傑尼獅」心動小卡，每日限量1000份，贈完為止；持統ㄧ7-ELEVEn獅兆豐聯名卡亦享有專屬卡友禮，每日限量150份，贈完為止。

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活動時間：8月24日下午3點半到下午4點

出席選手：蘇智傑、陳傑憲、陳重羽、黃恩賜

活動地點：天母棒球場舞台區

活動時間：8月25日下午3點半到下午4點

出席選手：施子謙、林安可、郭阜林、潘彥廷

活動地點：天母棒球場舞台區

備註：其中施子謙若遇到當日先發，配合球隊賽前練球準備調整，將不出席本活動。

參加資格：持當日萊恩酷商品部購物消費滿1,000元並出示ibon預售票乙張，即可獲得號碼牌乙張，每場限量50張，每人每次排隊至多換1張，全部換完為止。