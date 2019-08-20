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世羽賽／五屆冠軍林丹敗印度次輪止步　12次參賽最早出局一次

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▲▼ 世羽賽，林丹。（圖／CFP）

▲ 林丹本屆次輪止步。（圖／CFP）

記者謝孟儒／綜合報導

2019年世界羽球錦標賽正在瑞士巴塞爾進行中，其中身為大會第11種子的大陸林丹，次輪對上印度好手庫馬爾（PRANNOY H. S.），三局大戰之後，未能夠逆轉戰局，本屆世錦賽次輪止步，成為三位大陸男單第一位出局。

兩屆奧運金牌的林丹曾經拿過五屆（2006、2007、2009、2011、2013年）的世錦賽金牌，不過即將滿36歲的林丹日前曾提到，不知道這是不是自己最後一次參加世錦賽，本屆被列為大會第11種子，首輪遭遇越南老將阮天明，先丟掉一局後連下兩局，上演逆轉勝挺進次輪。

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林丹次輪32強賽對上庫馬爾，同樣上演三局大戰，首局先以11：21讓出之後，第二局強勢以21：13扳回一城，不過決勝局或許是體力下滑失分頻頻，最後就以7：21，鏖戰62分鐘之後讓出勝利，本屆再次輪止步，原先預估若能順利挺進16強，很可能交手現任球王桃田賢斗。

如今林丹在32強止步，也成為大陸男單第一位出局，而這也是林丹參加12屆世錦賽中，最早被淘汰的一次，去年則是敗給同袍石宇奇止步16強，不過林丹仍不放棄追求生涯第五度奧運。另外，陸光祖、諶龍目前也都順利挺級次輪。

關鍵字： 世羽賽林丹
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