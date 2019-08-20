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聽障第一人！　李德熙奪ATP巡迴賽奪勝

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▲盧彥勳、鄭泫、「失聰天才少年」李德熙（圖／海碩整合行銷提供） 

▲「失聰天才少年」李德熙。（圖／資料照／海碩整合行銷提供）

記者林育正／綜合報導

21歲世界排名212，南韓聽障選手李德熙在ATP250等級的溫斯頓塞勒姆男網賽首輪7比6(4)、6比1擊敗瑞士選手拉克索寧（Henri Laaksonen）晉級32強，成為第一位在ATP巡迴賽會內賽奪勝的聽障選手。

比賽過程中李德熙在次盤5比1，30比15領先，但因計分板故障顯示成40比15。不過因為聽力障礙，他無法和現場主審溝通。直到一位賽會志工向他比出「3」代表「30」他才搞懂狀況。因為過去被訓練讀唇語，因此李德熙其實看不懂手語。而且他的韓語也講得有些不清楚，因此賽後訪問得由賽會志工將英文翻譯成韓語講給他的未婚妻Soopin，再代為轉達；回答問題反之。

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李德熙2歲就被診斷為失聰，但網球實力不俗從14歲就首次參戰ATP挑戰賽。今年6月在美國的小岩城，他更暌違近3年再闖挑戰賽決賽。目前他手握11座未來賽冠軍，但挑戰賽冠軍尚未開胡。

「有人從小就拿我的障礙取笑我，說我不應該打球。過程非常艱辛，但我有朋友和家人的幫助，我想讓大家知道我能做到。我希望讓聽障朋友知道，這不會阻止你做任何事。只要努力，你能完成任何事。」

「幾年前我打贏過她，結果他用google翻譯來問我說：『我的弱點是什麼？』對於聽力有障礙，而且英文不好的他來說，在職業網壇闖蕩真的很厲害。要是我真的做不到，他真的很酷。」美國好手桑格倫(Tennys Sandgren)說。

「如果我戴著耳機打球，難度真的很難想像，很難去跟上球速以及判斷旋轉。我們靠著聽力觀察場上動靜，這是一大弱勢。他真的很努力才能做到。」前球王穆雷( Andy Murray)說。

關鍵字： 李德熙
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