選秀探花巴瑞特　喊話叫陣對決哈登、字母哥

▲巴瑞特是本季備受期待的選秀探花好手。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

2019年NBA選秀會以首輪第3順位被尼克挑中，年僅19歲的天之驕子巴瑞特(RJ Barrett)也即將迎來個人首個NBA賽季。對於即將登上世界籃球最高殿堂，巴瑞特也相當霸氣的喊話表示，「希望能夠對決哈登(James Harden)及安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)這樣的頂尖球星，因為他們有一些我沒有見過的東西。」

此次並未選擇投入加拿大國家隊出征世界盃男籃賽，巴瑞特為首個NBA職業賽季積極備戰的心態相當明顯，而他也提到了自己最期待對位的球員，就是哈登與安戴托昆波。

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巴瑞特說道，「詹姆斯(LeBron James)一直都是我最喜歡的球員，但事實上我更期待對陣像哈登、安戴托昆波這樣的球員，因為他們有一些我之前沒有見過的東西。」

至於該如何防守這些好手，巴瑞特表示，「我只能盡可能的讓他們打得很困難，然後自己在進攻端表現好一些。」

對於NBA首個賽季的個人目標，巴瑞特則強調，「我希望能成為一位攻守俱佳的球員，在NBA歷史上，最好的球員都是攻守俱佳，我就是想著雷納德(Kawhi Leonard)、喬治(Paul George)，這就是目標。」

▲火箭哈登是巴瑞特相當期待對陣的NBA超級球星。（圖／路透社）