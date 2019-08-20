世籃賽／克拉克森仍未被認定本土　菲律賓主帥已經看開

▲克拉克森仍未取得參賽資格。（圖／記者季相儒攝）



記者張曜麟／綜合報導

世籃賽將在31日開打，已經剩不到2週的時間，許多國家都已經送出了最後12人名單，不過菲律賓卻還在掙扎之中，因為騎士後衛克拉克森(Jordan Clarkson)目前仍未取得以菲律賓本土球員代表出賽的資格，對此菲律賓主帥季奧(Yeng Guiao)則表示已經要前進了，必須要做到最好。

先前菲律賓公佈了19人集訓名單，克拉克森也在名單之中，不過因為歸化問題，克拉克森卻遲遲未能菲律賓本土球員身分出賽。因為根據FIBA規定，若1名球員在16歲前擁有該國國籍，則不算歸化球員，雖然克拉克森有著菲律賓血統，又有菲律賓國籍，但他和菲律賓籃協一直無法證明他在16歲前就拿到菲律賓護照，所以菲律賓一直希望克拉克森能以本土球員身分出戰，但都無法獲得FIBA認可。

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對於這樣的情況至今菲律賓還是無法解決，季奧現在也已經看開，「事情變的不明朗，距離世界盃不到2週，但我們還沒有得到克拉克森能出戰世界盃的消息。我覺得我們必須要前進了，因為時間不會等人，我們必須做好準備，並且在我們現有的球員基礎上做到最好。」

克拉克森一直都被FIBA視為歸化球員，雖然去年他代表菲律賓出賽亞運，但亞運並不屬於FIBA的比賽，所以只要NBA願意放人，他就能出戰。而根據FIBA規定，一支隊伍僅能有一名歸化球員，而先前菲律賓的名單中，還有CBA外援、歸化洋將布萊奇(Andray Blatche)、史坦哈汀格(Christian Standhardinger)、普林格(Stanley Pringle)，而菲律賓較弱的就是內線，歸化球員自然會選擇禁區戰力，意謂著克拉克森要出戰今年世界盃的機會將非常低。

▲克拉克森很大機會無法出戰今年世籃賽。（圖／記者季相儒攝）