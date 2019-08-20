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世籃賽／美國歷經辭退潮仍天賦爆表　小賈索：外界質疑只會激勵他們

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▲▼暴龍小賈索；西班牙。（圖／達志影像／美聯社）

▲西班牙主戰中鋒小賈索。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

美國男籃今夏面臨嚴重的「辭退潮」，星度不足的陣容遭受外界質疑，但暴龍冠軍中鋒、西班牙禁區主將小賈索(Marc Gasol)卻認為，這反倒會點燃他們的鬥志。他直言或許有人會說這支美國隊欠缺國際賽經驗，「但無論是身體或技術上，他們依舊有非常高的天賦，是一支訓練有素的隊伍。」

男籃世界盃即將在31日開打，美國隊能否完成3連霸備受矚目；不過這支世界籃壇超級強權今夏徵召過程非常不順利，除了幾名NBA招牌球星如詹姆斯(LeBron James)、柯瑞(Stephen Curry)老早就表態不打，進入大名單的其他巨星像是火箭一哥哈登(James Harden)、湖人新援戴維斯(Anthony Davis)等也陸續辭退，形成明星球員退隊的「骨牌效應」。

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星光黯淡的美國隊因而遭受不少質疑，不過他們仍在對勁敵西班牙的熱身賽中，以90比81取勝。「鬥牛士」禁區主將小賈索近日接受《紐約時報》訪問時直言，他很確定那些質疑的聲浪只會帶給美國隊動力。

▲▼暴龍小賈索；西班牙。（圖／達志影像／美聯社）

「美國每年培育出的籃球人才數目令人難以置信，就算有那麼多人退隊，或你想說目前陣容中的球員欠缺國際賽經驗，但無論是身體或技術上，他們依舊有非常高的天賦，是一支訓練有素的隊伍。當你把這些集結在一起，這就是一支出色的球隊。」

由金塊一哥約基奇(Nikola Jokic)領銜的塞爾維亞，被視為美國連霸路上的最大勁敵；2006年世錦賽冠軍得主(已更名為世界盃)，過去10年曾在歐錦賽3度稱王的西班牙，因為面臨陣容老化問題，本屆世界盃並不被看好，但小賈索仍然信心十足。

「我理解這背後的原因，但如果我們比其他人更努力，並且團結一致，我想我們會有足夠的天賦帶來一些麻煩。」小賈索說，他看到很多世界盃參賽隊伍也採用了「原班陣容」，「所以這只是關於時機的問題，在正確的時間將狀態調整到最好，並且保持自信，這就是我一直告訴隊友的，要有信心，不要擔心對手是誰。」

▲小賈索(Marc Gasol)。（圖／達志影像／美聯社）

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