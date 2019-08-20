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周天成奪冠暖兌現罹癌球迷承諾　「做生命的贏家」獲BWF讚難得

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▲▼ BWF寫道周天成完成對血癌病童的承諾 。（圖／翻攝自BWF世錦賽官網）

▲BWF寫道周天成完成對罹癌球迷的承諾 。（圖／翻攝自BWF世錦賽官網）

記者謝孟儒／綜合報導

2019年世界羽球錦標賽正在瑞士巴塞爾進行中，男單第二種子的周天成首輪驚險以2比1擊敗丹麥維汀哈斯（Hans-Kristian Vittinghus），持續往生涯首冠邁進。事實上周天成過去的善心舉動，也獲得世界羽聯（BWF）稱讚是「相當難得一見的球員。」

周天成去年拿下3座巡迴賽冠軍、2座巡迴賽亞軍、亞運男單銀牌、今年則是在德國公開賽、新加坡公開賽以及澳洲公開賽闖進準決賽，並在亞錦賽拿下銅牌追平20年來台灣男單的最佳成績，接著拿下自己生涯首座、也是台灣羽壇首座的印尼公開賽男單冠軍。

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▼ 周天成印尼公開賽冠軍 。（圖／CFP）

▲▼ 周天成擊敗安東森，奪印尼公開賽冠軍 。（圖／CFP）

周天成緊接著在超級500賽泰國公開賽追擊冠軍，連續兩週捧冠，世界排名衝上新高的第二位，也成為台灣本土男單的最高排名。事實上周天成在印尼站曾錄製一段影片給一位罹癌球迷，因為該名球迷要做化療，沒辦法到現場看比賽，希望能夠鼓勵他勇敢對抗病魔。

周天成提到，「我只能展現出我戰鬥的態度，因為你沒有辦法控制結果，我希望表現出這一點，想要告訴他我可以如何控制我自己，希望他可以用一樣的態度對抗癌症。」這件事情也刺激周天成，最後周天成奪下印尼站的冠軍。

▼ 周天成印尼公開賽每場都是硬仗 。（圖／CFP）

▲▼ 周天成擊敗安東森，奪印尼公開賽冠軍 。（圖／CFP）

BWF專文提到，「在印尼公開賽的三場賽程中，周天成平均一場打了76分鐘，展現了拼戰精神順利奪冠，也兌現了對罹癌球迷的承諾，事實上，周天成去年也曾將韓國公開賽冠軍獻給印尼海嘯的災民，並在比賽前為他們祈禱。」

周天成當時在擊敗印尼蘇吉亞托（Tommy Sugiarto）之後提到，「我盡力去打比賽，希望我的表現可以激勵他們，讓他們走出悲傷，看到人們因為地震受傷、失去了家園，我感到很難過。」周天成人在台灣期間，也會趁周日分送食物給街友，BWF大讚周天成是「難得一見的球員」。

BWF更寫道，周天成的物理治療師高敏珊小姐曾說，「周天成曾說，如果只有在乎比賽那太無趣了，那樣贏得的金牌是很短暫的目標，但在那些之後，你要成為你生命中的贏家，那才是貨真價實的。」因此也將自己的成績發揮更大的影響力。

▼泰國公開賽冠軍周天成 。（圖／CFP）

▲▼泰國公開賽冠軍,.周天成 。（圖／CFP）

關鍵字： 周天成BWF暖心
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