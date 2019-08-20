PUMA重返籃球　NBA兩大球星格林、羅齊爾27日降臨台北

▲PUMA 籃球鞋款正式抵台，NBA球星Danny Green、Terry Rozier親臨站台。（圖／大漢行銷提供）

記者潘泓鈺／綜合報導

PUMA 正式宣布強勢回歸睽違 20 年的籃球市場，將引以為傲的獨家 HYBRID 混合式創新中底科技及 PROFOAM 輕量回彈中底科技加入籃球鞋機能設計，大舉將於 8 月 26 日同步全球重磅祭出 PUMA LEGACY 最新籃球鞋款，此外，於北美橫掃銷售排行榜的 PUMA Clyde Court 與 PUMA Uproar 也將同步限量抵台發售。

PUMA 大膽顛覆過去對籃球鞋的傳統印象，以 PUMA HOOPS 概念為出發，將專業機能與街頭潮流融合再造，打造獨一無二的時下籃球機能潮品，並大舉網羅新一代 NBA 崛起新秀，充分顯現出 PUMA 重返籃壇的雄心壯志和自信野心。在 2018 年，PUMA 率先在北美籃球市場投下震撼彈，第一代 PUMA Clyde Court 與第二代 PUMA Uproar 陸續在北美市場開出銷售紅盤，而今，第三代 PUMA Legacy 也即將於八月下旬正式現身。

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看準這股全球 PUMA 籃球熱，PUMA 台灣今正式宣布，將同步全球於 8 月 26 日重磅首發 PUMA Legacy 籃球鞋款，並加碼引進台灣球迷們期待已久的 PUMA Clyde Court 與 PUMA Uproar 兩大系列鞋款，為台灣籃球市場投下震撼彈。為加乘這股勢不可擋的籃球熱血，PUMA 台灣更特別邀請旗下簽約 NBA 球星 Danny Green 和 Terry Rozier 來台共同見證 PUMA 在台灣籃壇的重要時刻，Danny Green 與 Terry Rozier 將於 8 月 26 日 PUMA 籃球鞋在台首發當日，親身前往全新開幕的 PUMA 忠孝旗艦二店與粉絲進行簽名互動。

隔天 8 月 27 日參與 PUMA 在台北 101 水舞廣場盛大舉行的 PUMA Hoops 上市記者會，Danny Green 與 Terry Rozier 將以 PUMA Hoops 品牌代言人的身份親自揭幕亮相全新第三代 PUMA Legacy 籃球鞋款，為台灣今年暑假籃球聖殿再掀高潮。