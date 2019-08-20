U18世界盃／最速163怪物佐佐木朗希領軍　日本隊名單出爐

▲佐佐木朗希。（圖／截自侍JAPAN官網）

記者楊舒帆／綜合報導

U18世界盃倒數9天開打，日本在夏季甲子園20日四強賽結束後，馬上公布U18日本隊名單，包括最快球速163公里的怪物佐佐木朗希，以及剛在甲子園壓制各方的奧川恭伸都入列。

中華隊去年在亞青靠著左投王彥程完投勝日本，技壓中繼登板的吉田輝星，他剛以育成約加盟日職樂天金鷹，而且今年再度入選U18中華隊，有望再次對抗日本隊。

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日本隊今年陣容也不容小覷，最快球速達163公里的佐佐木朗希領軍，有望擔任日本開幕戰先發，而日本隊與中華隊則將於9月2日預賽倒數第2天交手。

日本隊名單值得注意的還有奧川恭伸，他20日在日本夏季甲子園四強賽先發，投7局10K封鎖對手，前一戰則是完投14局23K的完美內容，最快球速也超過150公里。

日本隊除了外野手2名為二年級之外，其他都是三年級球員，部分投手能二刀流兼任外野，他們將於22日展開集訓，預計與日本大學代表隊進行熱身賽，然後再到韓國參加U18世界盃。

報德學園永田裕治擔任本屆U18日本隊監督，他表示，「以4月集訓期間表現作為重要的參考，選訓委員考量攻守平衡，短期賽選出最強戰力，面對即將到來的集訓及世界盃，盼球員們以『力量集結、心之團結』為主題而努力。」

日本隊名單

【投手】

佐佐木朗希（大船渡・３年）

奥川恭伸（星稜・３年）

飯塚脩人（習志野・３年）

前佑囲斗（津田学園・３年）

林優樹（近江・３年）

池田陽佑（智弁和歌山・３年）

西純矢（創志学園・３年）

浅田将汰（有明・３年）

宮城大弥（興南・３年）

【捕手】

山瀬慎之助（星稜・３年）

水上桂（明石商・３年）

【内野手】

武岡龍世（八戸学院光星・３年）

韮沢雄也（花咲徳栄・３年）

石川昂弥（東邦・３年）

遠藤成（東海大相模・３年）

森敬斗（桐蔭学園・３年）

熊田任洋（東邦・３年）

坂下翔馬（智弁学園・３年）

【外野手】

鵜沼魁人（東海大相模・２年）

横山陽樹（作新学院・２年）