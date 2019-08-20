休息室看總仔去跟主審吵　卡布雷拉莫名其妙一起被驅逐

▲卡布雷拉（Miguel Cabrera）。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

老虎隊2屆年度MVP卡布雷拉（Miguel Cabrera）20日面對太空人，在總教練賈登海爾（Ron Gardenhire）與主審爭論被驅逐出場的同時，莫名其妙的也一同被趕出場，這讓他哭笑不得，賽後跟媒體抱怨本季他4次被驅逐，都是這麼的毫無頭緒。

賈登海爾5局下挺身而出，為自家投手與主審爭論好球帶，不意外的最後被主審馬奎茲（Alfonso Marquez）驅逐出場，但在鏡頭沒帶到的地方，待在休息室的卡布雷拉也一同被趕出場，雙手一攤完全不知道自己為什麼也被驅逐出場。

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「本季前面3次被驅逐出場我都沒有被罰款，因為他們知道裁判都是在沒有理由的情況下把我趕出場的。」卡布雷拉賽後接受《Detroit News》訪問時說道。而卡布雷拉認為，他會被趕出場的唯一可能，就是該局上半他上場打擊時，站上打擊區後又自行退開，而當時主審也有給予警告。

陷入2比4落後的老虎5局又丟掉1分，6、7兩局靠著羅德里奎茲（Ronny Rodriguez）與迪莫瑞提（Travis Demeritte）各一發陽春砲追到1分差，9局面對太空人守護神歐蘇納（Roberto Osuna），雖然1出局迪克森（Brandon Dixon）擊出二壘安，可惜後面兩棒無法送回跑者，終場老虎以4比5落敗。