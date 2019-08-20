SBL／UBA外籍生開放成內援？　球團會議21日討論解禁

▲石博恩等UBA外籍生未來是否能以「內援」身分打SBL，球團會議將討論。（圖／資料照）

記者杜奕君／台北報導

第17季SBL球團會議21日將2度召開，針對8月7日首次會議中諸多待定事項再次進行討論。另外，籃協也將針對近來外界討論熱門議題，有關UBA外籍生是否能視為聯賽「內援」一事，和5支球團進行討論，籃協秘書長李一中強調，「若球團方面能夠接受，最快可能在明年球季可以實施。」

SBL第17季確定將以5隊形式，12月14日正式開打。在7日首度召開的球團會議中，除了確定雙洋將制續行外，還包括洋將總身高縮限為400公分，至於洋將薪資總額2萬美金部分，則需要等到此次2度球團會議，才將正式定案。

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另外，先前有UBA教練提出呼籲，希望能讓目前大學賽場日益增多的「外籍生」以「內援」形式解套參加SBL聯賽，籃協方面也將針對此事在明日會議上向各球團提出具體作法討論。

籃協秘書長李一中表示，「先前針對UBA外籍生部分，外界有不少討論，籃協方面也希望主動提出和球隊溝通，看看這些在台打UBA的外籍生，是否以特定形式加入SBL聯賽發展。」

不過這項條款即便通過，最快也將要等到SBL第18季才將正式實施，屆時包括健行科大石博恩、中州科大班霸等應屆畢業球員，或許就有機會能登上SBL舞台效力。

▲UBA賽場近年來增加不少外籍生參戰。（圖／資料照）