K湯爸自信兒子回歸後更強　舉拉文為例預估他12月底全場訓練

▲勇士湯普森。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

勇士還未給出神射湯普森(Klay Thompson)的復出時間表，不過他爸爸近日在《NBC Sports》的播客節目更新了他的復原進度，透露兒子已經能夠正常走路，有望在今年12月底或明年1月恢復5對5全場訓練；老湯普森(Mychal Thompson)舉也曾受過同樣傷勢的「灌籃王」拉文(Zach LaVine)為例，自信兒子回歸後會更強大。

生涯8季單季最多僅缺席9場的湯普森，卻在今年6月14日總決賽G6撕裂了左膝前十字韌帶，遭逢個人生涯最重傷勢。「浪花弟」在7月3日完成手術，這種傷勢一般需要休養6到9個月，雖然勇士官方並未給出確切的復出時間表，但他的爸爸近日在播客節目上更新了這位灣區神射的復原進度。

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「他現在能夠正常走路，他對在下季末復出抱持樂觀態度。」老湯普森透露，兒子可能今年12月底或明年1月就能恢復全場5對5訓練，而這得歸功於這10幾、20年來，現代醫學顯著的進步，「聯盟有很多球員都成功克服這個傷勢，不僅順利回歸，還像什麼都沒發生過一樣。」

▲勇士湯普森。（圖／CFP）

老湯普森舉公牛「灌籃王」拉文為例，鼓勵自己的兒子。拉文在2017年2月遭逢左膝前十字韌帶斷裂，同年7月他宣布自己的復原進度超前，並在4個月過後的全場訓練中秀出「大風車灌籃」；雖然他後來等到2018年1月中才重返賽場，但外界推估若公牛當時沒有決定擺爛，他可能會更快復出。

「現在的醫生都很優秀，現代醫學善於修復這些球員，這是我跟Klay說的，你會沒事的，看看拉文，他也受過這種傷，他復出後彈跳力還是和以前一樣好，因為像他這樣的人會為了復出非常努力，Klay回歸後會比過去任何時刻都更加強大。」老湯普森還說，每位醫生都保證自己的兒子能滿血回歸。

▲勇士湯普森。（圖／達志影像／美聯社）

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