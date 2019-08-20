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世籃賽／美國隊把握晚餐時刻交流　不帶手機了解彼此

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▲▼美國男籃華克。（圖／達志影像／美聯社）

▲波波維奇。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

今年美國隊在徵招球員的過程中相當不順利，陣容大多是以二線球星以及年輕小將組成，甚至被認為是有史以來最差的一屆，對此今年升任美國隊總教練的波波維(Gregg Popovich)奇受訪時則表示，現在球員用餐時都不帶手機，希望可以多進行交流，增進彼此間的情感，同時也能從中了解隊友並且成長。

距離世籃賽開打僅剩下11天，今年沒有大咖球星坐鎮的美國隊也已經進入最後備戰階段，對於美國隊來說，要尋求世籃賽歷史首次的3連霸紀錄可說相當相當困難，因為他們的陣容幾乎都是國際賽新面孔，而波波維奇更是第一年接任美國隊兵符，不管是球員還是教練團完全是重新開始。

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▲世籃賽，美國隊。（圖／CFP）

▲美國隊晚餐時刻不用手機，藉此了解隊友。（圖／CFP）

不過先前美國與西班牙的熱身賽，美國隊最終仍是以9分差收下勝利，可見他們的實力依舊不容小覷，團隊間的磨合也逐漸走向正軌，身為NBA「軍神」的波波維奇也透露，陣中球員為了增加彼此感情選擇在晚餐期間不帶手機，「我們外出去吃晚餐，在場下一起共度時光，就是透過這樣的機會去了解對方及其家人，過去我們在NBA中為自己球隊效力，彼此之間並不熟悉，所以這是一個過程，我們每天都取得一些進展。」

「我們在不帶手機的情況下一起吃晚餐，大家真的是在相互交流，提出問題並且了解彼此的成長過程等，因為這是一支全新的球隊，必須從頭開始，不能操之過急，需要在短時間內盡可能了解隊友。」波波維奇說道。

確實如波波維奇所說，今年美國隊球員大多都是第一次參加國家隊，彼此間並不熟悉，儘管能力再強，若不了解彼此將無法發揮出最大戰力，美國隊選擇在各個短暫的時間進行交流，也可知道他們已經逐漸步入正軌，在接下來22日至26日美國隊將與澳洲、加拿大進行熱身賽，屆時也將驗收這段期間的訓練成果。

▲世籃賽，美國隊。（圖／CFP）

▲美國隊逐漸步入正軌。（圖／CFP）

關鍵字： 世籃賽美國隊波波維奇
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