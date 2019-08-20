世羽賽／戴資穎32強賽明天登場　對手出爐將碰20歲印尼小將

▲戴資穎21日將出賽 。（圖／翻攝戴資穎IG）

記者謝孟儒／綜合報導

2019年世界羽球錦標賽正在瑞士巴塞爾進行中，今天（20日）賽程進入第二天，位在女單籤表最下方的戴資穎仍是休兵，不過對手已經確定，將要對上印尼20歲小將菲特里亞尼（Fitriani Fitriani），力拼首戰開胡，前進生涯首冠。

世錦賽進入第二天，男單一哥周天成、王子維都已經順利闖過首關，20日共有五組台將出賽。前世界球后戴資穎本屆被列為大會第二種子首輪輪空， 19日休兵一天，次輪對手要等到20日德國李怡逢（Yvonne Li）和印尼菲特里亞尼（Fitriani Fitriani）交手後的勝方。

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世界排名28的20歲小將菲特里亞尼對上排名40的李怡逢，第一局菲特里亞尼就維持8：5、18：12的領先優勢，李怡逢連追2分拉近，不過菲特里亞尼仍以21：14先收下，第二局菲特里亞尼連拿6分拉開分差，取得13：4領先，輕鬆以21：12收下勝利。

至此，戴資穎32強賽的對手確定是菲特里亞尼，雙方過去從未交手過。戴資穎過去五度參加世錦賽，最佳成績止步八強，本屆也被看好是奪冠大熱門，很有機會問鼎生涯首冠，如果順利擊敗菲特里亞尼，則有機會交手第16種子的大陸蔡炎炎或是南韓金佳恩，8強賽則是有機會對上印度辛度（pusarla v. sindhu）。

戴資穎在世錦賽的首場賽事預計21日登場，戴資穎20日也特別在IG和球迷分享，「早安安！！明天要準備開賽啦～～加油！」球迷也紛紛留言力挺，「明天加油。」「小戴加油！」

▼戴資穎 。（圖／取自Badminton Photo）