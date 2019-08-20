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極速超跑結盟國體一日兩戰　29日友誼賽日本金城女排開放入場

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▲▼極速超跑將和金城大學友誼賽 。（圖／極速超跑提供）

▲極速超跑將和金城大學友誼賽 。（圖／極速超跑提供，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

極速超跑保險集團加入企業排球聯賽第一年賽季，就不斷補強陣容及提升規格，現在更聯合國立體育大學，29日將與日本金城大學女排舉行友誼賽，地點就選在國立體大，同天有國體女排對上金城女排、以及極速超跑對上金城女排兩場賽事。

來自日本石川縣的金城大學女子排球隊們每年都會和台灣的排球隊進行友誼賽，以球賽交流台日情誼；金城大學女子排球隊成立於2000年，為培訓排球體保生之重點球隊，在日本是全國大會的傳統強隊之一。

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▼金城女排 。

▲▼極速超跑將和金城大學友誼賽 ，金城女排 。（圖／極速超跑提供）

同時，領軍來台的教練-坂口憲政先生，在2006受邀來台灣擔任教練，對國小階段的明日之星展開訓練，扎根技術與對戰概念，2009年擔任青年代表隊的教練，當時陣中的阿非、詩婷、千千、小毛等皆知名選曾受坂口憲政先生的指導。

▼金城女排坂口憲政教練。

▲▼極速超跑將和金城大學友誼賽 ，金城大學坂口教練. 。（圖／極速超跑提供）

極速超跑女子企業排球隊今年起與林口國立體育大學合作結盟，第一步即是以國立體育大學作為訓練基地；很快的，成立了首隻國立體大排球校隊，隊中結合了國立體大的選手以及極速超跑的培訓隊，8月29日上午10點先由國立體大校隊與金城大學女排的友誼賽，將為國立體大排球隊成軍之後首次亮相及出賽，更是令人期待。

在同日的晚間7點，極速超跑女排接著與金城大學進行賽事；兩場賽事極速超跑皆開放觀眾入場觀賽，在晚間7點的賽事，更在官網提供線上直播。

▲▼極速超跑將和金城大學友誼賽 。（圖／極速超跑提供）

關鍵字： 極速超跑女排極速超跑女排金城大學國體
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