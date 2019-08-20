SBL／第17季新人選秀報名倒數　王柏智確定參選

▲國體大王柏智是目前SBL報名9人中，資歷最顯赫者。（圖／資料照）

記者杜奕君／台北報導

SBL第17季目前正緊鑼密鼓籌備，其中在新人選秀會部分訂於8月30日展開，報名截止日期則在22日。目前前往籃協遞交報名申請的共有9名新秀，其中又以去年曾入選瓊斯盃中華白國手的國體大中鋒王柏智最受矚目。此次「狀元籤」由台銀取得，究竟屆時誰能成為新科選秀狀元，很快就能揭曉。

日前SBL球團會議，確定新賽季5隊開打後，緊接而來的就是新人選秀會，由於先前受到CBL職籃是否成立未定狀況，此次選秀不僅時間相當緊迫，連帶報名時間也受到大幅壓縮，訂於22日報名截止、30日選秀會正式登場。

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截至20日中午為止，籃協共收到9位選手提交選秀報名表，名單包括郭東雄(北市大)、陳維倫(國體大)、詹軍(台師大)、鄭皓為(輔大)、張峻庭(台師大)、李冠霆(醒吾科大)、王柏智(國體大)、高國強(NBL福建閃電)、呂威霆(義守)。

其中，又以王柏智整體資歷最為顯赫，過去在HBL時期曾被稱為「基商歐尼爾」的他，不僅曾幫助國體大在2018年拿下UBA冠軍，個人也風光入選瓊斯盃中華白國手。

不過這個賽季王柏智受到傷勢影響，多半時間都處於養傷復健狀態，但確定投入選秀後，日前他也曾加入台銀練球，被台銀新任總教練陳國維視為可能的考慮人選。

另外此次名單中包括張峻庭、李冠霆及高國強、呂威霆，此次也都有在DLIVE夏季聯賽登場，其中包括張峻庭、李冠霆在比賽中也偶有佳作，展現了挑戰台灣籃球殿堂之企圖。

但平心而論，目前這份選秀名單仍缺乏能夠替球隊帶來直接貢獻的「即戰力」名單，在SBL新賽季規模縮減，台灣籃球風雨飄搖之際，這批新生力軍能否找到自己最適合的去處，選秀會上也考驗各球團選人思維。

▲台師大控衛張峻庭也報名此次SBL新人選秀。（圖／資料照）