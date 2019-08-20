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梅威瑟喊話「世紀拳賽2」再戰帕奎奧　中國武僧也來打？

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世紀拳王爭霸賽梅威瑟獲勝。（圖／達志影像／美聯社）

▲2015年「世紀拳賽」梅威瑟大戰帕奎奧轟動拳壇。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

生涯50勝0敗「不敗拳王」梅威瑟（Floyd Mayweather Jr.），想要再找菲律賓拳王帕奎奧（Manny Pacquiao）再打一場「世紀拳賽」。根據英國媒體報導，梅威瑟正準備前往沙烏地阿拉伯洽談比賽。

梅威瑟透過社群網站上表示，「很榮幸來到沙烏地阿拉伯，談談關於梅威瑟VS帕奎奥重新再戰的事情。」這部影片一發布馬上引發拳迷熱烈討論，2015年兩人擂台上大戰12回合，最終由梅威瑟拿下這場勝利。

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雖然梅威瑟贏得那一場眾所矚目的世紀拳賽，但帕奎奧認為當時的比賽結果有極大爭議，稱訓練團隊有間諜，且批評梅威瑟多次刻意朝傷勢部位刻意攻擊，導致影響發揮，內心始終渴望再與梅威瑟一較高下。

復出拳壇的帕奎奧在今年1月底先是擊敗前4個級別的拳王布羅納（Adrien Broner），接著7月底又擊敗WBA拳王瑟曼（Keith Thurman）奪得金腰帶，兩場比賽看出帕奎奧的狀態相當不錯，另外界更加期待他與梅威瑟再次對決。

另外，有消息傳出，香港著名的拳擊賽推廣公司DEF積極促成梅威瑟與中國武僧一龍對戰，但據大陸媒體報導，一龍完全不知情，他還在微信上表示，「誰家海報做這麼美，目測起碼要掙一個億，打一場拳掙一個億我全都捐出去，多於和少了就算自己沒問題吧。」

關鍵字： 梅威瑟帕奎奧中國武僧
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