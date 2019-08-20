獨行俠老將底薪簽下巴瑞亞　陣中唯一超過30歲球員

▲獨行俠老將底薪續留巴瑞亞(J.J. Barea)。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

今夏選擇以5年1.58億美元留下波辛基斯(Kristaps Porzingis)的獨行俠，已經確立了未來的兩大核心，而他們現在又再次將陣容提升，20日獨行俠正式與老將巴瑞亞(J.J. Barea)簽下底薪合約，先前受到阿基里斯見傷勢的巴瑞亞將有機會趕上季前訓練營，同時他也是獨行俠陣中唯一一位超過30歲的球員。

巴瑞亞今年在對上灰狼之戰於第四節上籃得手後與提格(Jeff Teague)發生衝撞受傷離場，最終確診為阿基里斯腱撕裂，賽季不得已提前報銷。不過巴瑞亞恢復狀態卻非常良好，先前他還一直心繫今年的世籃賽，最終是為了要確保完全恢復才宣布退出波多黎各國家隊；現在獨行俠正式續留巴瑞亞，《ESPN》記者麥克馬洪(Tim MacMahon)就透露，巴瑞亞有機會趕上季前的訓練營，對於獨行俠來說絕對是好消息。

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另外今年獨行俠大換血，將陣容年輕化，當家核心唐西奇(Luka Doncic)只有20歲，波辛基斯也只有24歲，根據統計，今年35歲的巴瑞亞是獨行俠陣中唯一一位超過30歲的球員，未來勢必會成為獨行俠其他球員的導師，將提供年輕球員們冠軍經驗幫助他們成長。上賽季巴瑞亞一共打了38場比賽，場均出戰19.8分鐘，得到10.9分、2.5籃板、5.6助攻。

▲巴瑞亞是獨行俠陣中唯一超過30歲球員（圖／CFP）