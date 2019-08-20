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力爭東京奧運桌球首金　日本找福原愛前混雙搭檔任男桌教練

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▲福原愛、岸川聖也混雙。（圖／達志影像／美聯社）

▲岸川聖也(左)過去與福原愛搭檔混雙拿過2屆亞運銅牌。（圖／達志影像／美聯社）

記者顏如玉／綜合報導

為了在明年東京奧運桌球取得好成績，日本找來前奧運選手、並曾和福原愛搭檔混雙拿下好成績的岸川聖也擔任男桌教練，現任總教練倉島洋介表示，因為他是選手出身，且和球員也有很多交集，因此希望能找他來助陣，也期盼他能在國家隊累積經驗，未來成為好教練。

現年32歲的岸川聖也過去曾到歐洲受訓，並在德國俱樂部待了10個賽季，在2010、2014年兩度亞運中，他與福原愛搭檔混雙拿下銅牌，2011年的世桌賽，兩人也攜手摘下銅牌，為日本拿下32年來首面混雙獎牌。

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單打方面，岸川聖也在2012年倫敦奧運男單挺進8強，可惜不敵大陸王皓無緣4強。被倉島洋介找回國家隊，岸川聖也不只幫忙指導也隨隊參賽，更能在比賽中將自身經驗傳授給後輩，達到倉島洋介的初衷。

被找回國家隊，岸川聖也難掩開心，直言自己和倉島洋介過去就有很深的交情，「如果是他的話，我就能放心的將自己的想法告訴他，我覺得我在非常好的時機加入的球隊。」

東京奧運首度納入桌球混雙，又是第一金出爐的項目，被視為兵家必爭之地，尤其桌球兩大國家日本、中國都虎視眈眈，日本如今找來過去的混雙好手，不難看出想要爭金的野心。

關鍵字： 福原愛混雙搭檔日本桌球岸川聖也
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