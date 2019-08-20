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巴西外援艾傑臣歸化中國　首位無華裔血統國腳出征世足資格賽

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▲▼ 廣州恆大的巴西外援艾傑臣歸化中國 。（圖／CFP）

▲廣州恆大的巴西外援艾傑臣歸化中國 。（圖／CFP）

記者謝孟儒／綜合報導

目前效力於中國足球超級聯賽廣州恆大的巴西外援艾傑臣（Elkeson de Oliveira Cardoso），日前宣布完成入籍中國的程序，成為第一位沒有華裔血統的中國國腳，預計將可以代表中國男足出征2022年世界盃亞洲區資格賽。

1989年出生的艾傑臣原先在巴甲踢球，2012年加盟廣州恆大簽約4年後，2013、2014和2015年隨隊獲得中超冠軍，2016年轉會至上海上港，又在隨隊奪冠，一共拿下過四座中超冠軍，2019年再轉會廣州恆大，已經在中超效力6年，而且沒有代表過巴西隊出賽，因此符合FIFA的入籍資格。

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最新消息指稱，艾傑臣已經完成了入籍中國的所有程序，亞足協官網18日公告，艾傑臣已進入中國國家足球隊大名單，也將成為歷史上第一位無華裔血統的中國國腳，目前只需要通過FIFA的審核認證後，就可以代表中國男足出賽。

中國男足總教練義大利籍里皮(Marcello Lippi)，也有意在2022年世界盃亞洲區資格賽之前，啟動歸化程序，讓艾傑臣成為入籍國家隊的重要成員，目前基本上確定，他會入選9月的世足資格賽的大名單，9月10日就很有機會披掛上陣。

艾傑臣本身也積極在學習中文，希望之後能夠流利的以中文和大家交流，甚至在場上披上中國國旗。

關鍵字： 艾傑臣中超世足資格賽
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