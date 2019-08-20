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林書豪仍自信能越打越好　點名8隊下季有望打入總冠軍賽

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▲▼林書豪籃球訓練營。（圖／記者李毓康攝）

▲林書豪。（圖／記者李毓康攝）

記者游郁香／綜合報導

因為今夏在NBA自由市場上乏人問津，林書豪一度有種被NBA拋棄的感覺，但他沒有因此屈服，誓言要當永不放棄的典範；他近日接受大陸媒體《虎撲》專訪時談到接下來生涯的目標，他相信自己能越打越好，甚至表現得比以前更好，希望成為一位自己想成為的球員；他也點名了8支新賽季有望打進總決賽的隊伍。

林書豪7月底結束台灣行後就飛往中國參加活動，包括連2年錄製籃球綜藝節目，他表示自己很了解當球員的辛苦，因此想透過這個機會親自去幫助年輕球員，「看到別人很快樂打籃球，可以提醒我，籃球是很快樂的運動。」他坦承自己這幾年生涯遭遇了很多困難和低潮，因此看到年輕小將開心地追尋夢想，也提醒他為什麼要一直追求籃球夢。

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這位將滿31歲的台裔控衛能否續留NBA，迎來生涯第10季，目前還是未知數，近日《北京青年報》爆料CBA隊伍北京首鋼「無限接近」與他簽約；面對各種傳聞滿天飛，林書豪強調只有他自己說的才是官方訊息。

▲林書豪。（圖／CFP）

▲林書豪。（圖／CFP）

雖然至今仍未獲得任何NBA隊伍青睞，但林書豪沒有失去信心，他接受《虎撲》專訪時表示，未來的目標還是成為自己想成為的球員，「我知道我可以打得越來越好，我知道我的表現可以比以前更好。」

被問到下季看好哪2支隊伍打進NBA總冠軍賽，林書豪則點名了8支球隊，「我覺得可能有4、5支球隊都會是最強的，如果現在我可能會覺得是湖人、快艇、勇士隊、波士頓(塞爾提克)跟七六人隊，和這幾隊實力非常接近的則有休士頓(火箭)、多倫多(暴龍)。」他最後突然想起忘了提上季東區龍頭公鹿，「公鹿很有機會。」

▲林書豪、林書緯，2019中國行。（圖／CFP）

▲林書豪(左)。（圖／CFP）

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關鍵字： NBA林書豪豪小子CBA
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