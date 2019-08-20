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劉錚成非凡12唯一出征台將　CBA 3隊帶多位NBA資歷外援

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▲▼劉錚。（圖／CFP）

▲劉錚。（圖／CFP）

記者潘泓鈺／綜合報導

將在9月17到22日澳門開打的東亞超級聯賽非凡12，日前公布12支參賽球隊陣容名單，今年少了台灣球隊，台將僅剩效力浙江廣廈的劉錚，另一個看頭則是眾多前NBA球星隨著CBA新東家出戰。

本屆的非凡12擁有3支中國CBA球隊，浙江廣廈連續3年參賽，而先前的固定班底廣州龍獅則缺席，因此劉錚成為本屆的唯一台將。另外2支CBA球隊分別為由「中國第一控」郭艾倫領軍的遼寧飛豹，深圳新世紀改名深圳領航者後首度亮相。

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3支CBA球隊所帶的外援為其中觀戰重點，遼寧本季以400萬美元的高薪，簽下擁有9年NBA資歷的「舞王」史蒂文森（Lance Stephenson），搭配前NBA老牌藍領貝斯（Brandon Bass）。深圳則擁有高中滿負盛名的前明尼蘇達灰狼搖擺人穆罕默德（Shabazz Muhammad），以及上季CBA得分王P.傑克森（Pierre Jackson）。

浙江廣廈捨棄打法較獨且身手大幅度下滑的2018年外援MVP福特森（Courtney Fortson），從北京首鋼挖來2018年短暫簽約休士頓火箭的團隊型後衛A.傑克森（Aaron Jackson），新的大外援雷諾茲（Jalen Reynolds）為2016年NBA落選秀，3年生涯都在旅歐。

▲▼史蒂文森（Lance Stephenson）。（圖／達志影像／美聯社）

▲史蒂文森（Lance Stephenson）。（圖／達志影像／美聯社）

▲灰狼盧比歐、穆罕默德。（圖／達志影像／美聯社）

▲穆罕默德（Shabazz Muhammad）。（圖／達志影像／美聯社）

日本B-League的4支球隊，明星前鋒小野龍猛帶領千葉噴射機前來尋求連霸，上季聯盟MVP大熱門五十嵐圭領軍的新瀉天鵝首度亮相，前B-League年度MVP比江島慎，在代表紐奧良鵜鶘出戰NBA夏季聯賽後重返宇都宮王道，以及上屆非凡12最有價值球員岸本龍一領銜的琉球黃金帝王。

南韓KBL的2支球隊陣中都擁有不少國家隊成員，KCC宙斯盾隊名氣最大的球星李政玹，SK騎士看板球星則是南韓最頂級控衛金善亨，都是國家隊核心。

菲律賓PBA派出黑水菁英、生力啤酒、菲律賓電信3支球隊，其中生力啤酒陣中的法耶多（June Mar Fajardo）名氣最大，這位2012選秀狀元已經在PBA 3個盃賽中拿下8次冠軍，5次年度MVP，現在更是菲律賓男籃「後布萊奇（Andray Blathe）時代」最倚重的禁區球員。

關鍵字： 非凡12浙江廣廈劉錚CBA旅外台將
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