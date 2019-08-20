adidas 2019運動基地夏夜突襲　張語噥、簡婕激噴香汗

▲「adidas 2019 Sports Base運動基地」，張語噥、簡婕夏夜突襲挑戰自我。（圖／公關提供）



記者路皓惟／綜合報導

2019夏天adidas 101球場升級進化為「adidas 2019 Sports Base」運動基地，上週六(8/17)舉辦「adidas Runners夏夜突襲」課程，特別邀請即將推出全新個人音樂作品的歌手張語噥、人氣部落客與模特兒簡婕共襄盛舉，與30位adidas Runners一同競速The Night Mile，全力衝刺夏夜最刺激的1英哩。



「adidas Runners夏夜突襲」課程透過AR教練的跑步專項訓練，強化敏捷與反應，打造提升爆發力與肌耐力的多元課表，協助每位adidas Runners挑戰自我極限。歌手張語噥完成訓練後提到：「一開始有點緊張，因為平時比較少做心肺的訓練，再加上身為隊長的壓力，但經過教練的專業訓練跟夥伴們的加油打氣，感覺有比較放鬆，推薦大家可以參加adidas Runners Taipei的課程，跟大家一起會更有動力、氣氛也會更High！」

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▲張語噥、簡婕與adidas Runners Taipei全速衝刺衝破極限。（圖／公關提供）



身為模特兒的簡婕則分享：「因為工作關係常常會運動維持身材，但比較少跑步所以跟語噥一樣心肺有待加強，但今天比較強調爆發力的訓練，透過繩梯同時加強衝刺肌力，比起長跑我相對有信心一點，而且夏天就是應該要很熱血的運動流汗！」



adidas於2019年正式成立adidas Runners Taipei跑步社團，由專業教練團隊為跑者們打造包含跑步專項及核心肌力、瑜珈伸展、運動防護、飲食營養等全方位訓練，邀請所有跑步愛好者感受全新的跑步體驗。

▲「adidas Runners夏夜突襲」課程協助每位adidas Runners挑戰自我極限。（圖／公關提供）