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春訓罹患「死臂」被迫關機　嚇壞克蕭：焦慮到不行

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▲▼克蕭。（圖／達志影像／美聯社）

▲克蕭克服傷痛，本季繳出漂亮成績單。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

道奇3屆賽揚強投克蕭（Clayton Kershaw）在今年春訓驚傳罹患「死臂（dead arm）」，被球團無限期關機。所幸他在傷癒復出後，本季照樣繳出漂亮成績單，不過當時的傷勢也讓他一度焦慮到不行。

今年春訓克蕭因練投狀態不佳，被總教練羅伯茲（Dave Roberts）強迫休假，接著手臂問題持續被迫無限期停機，並將他放入10天傷兵名單，導致連續8年開幕戰先發紀錄中斷。

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「當時我在春訓的時候很緊張。」克蕭表示，「我不知道該怎麼去修復，我也不知道該如何去解決問題，完全沒有一個明確的解決方案，沒有那種『嘿！就這樣做，就會好了』的方法。」

儘管傷勢讓克蕭錯過開幕戰，但他自4月中回歸大聯盟後，本季21場先發出賽，主投137局丟出141次三振，繳出12勝2敗、防禦率2.63佳績。而這位8度入選明星賽的巨投續航力還比以往更好，今年每一場先發登板都至少吃下6局。

「很高興現在醒來發現背部沒有受傷，肩膀也沒受傷，一切都感覺很好，這很棒。」克蕭將於21日先發作客藍鳥隊，爭取本季第13勝，並且挑戰先發6連勝。

關鍵字： 道奇克蕭
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