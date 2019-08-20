世籃賽／象牙海岸、委內瑞拉球員結束罷工　出征戰大陸

▲委內瑞拉球員結束罷工。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

距離世籃賽開打倒數11天，不過非洲的兩支隊伍象牙海岸、委內瑞拉先前卻因為球員拿不到籃協發放的獎金選擇罷工，但現在兩隊都已經恢復訓練，目前象牙海岸也已經飛往中國，不過因為罷工的關係對於兩隊的士氣打擊都有一定影響，使得同組的中國與波蘭出線的機會大幅增加。

上週象牙海岸男籃從禮拜一開始就展開罷工的行動，因為至今集訓了1個月，總共打了5場比賽，但球員並沒有拿到象牙海岸籃協所承諾給予他們的獎金，先前籃協曾答應會先支付一半得獎金，不過現在卻完全沒有拿到，便引起球員不滿，才選擇以罷工來抗議。

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▲象牙海岸男籃。（圖／取自FIBA官網）



繼象牙海岸後，先前委內瑞拉球員也選擇罷工，原因同樣是因為拿不到籃協所承諾要支付的獎金，另外國家對也缺乏最基本的後勤醫療，對於球員的健康並沒有任何保障；此外委內瑞拉罷工的另一原因，則是因為球員和主帥杜羅(Fernando Duro)爆出不合，球員們相當不滿意他在場上以及場下的做法。

除了象牙海岸以及委內瑞拉鬧罷工之外，另外一支軍心渙散的隊伍則是「非洲雄鷹」奈及利亞，因為他們國家並沒有經費支球員薪水，導致全隊人心惶惶，先前拓荒者前鋒阿米努(Al-Farouq Aminu)更出面喊話希望外界幫忙解決問題，不然連飛往中國的機票錢都出不起。

值得一提的是，委內瑞拉以及象牙海岸本屆世界盃都分在A組，儘管現在他們都恢復訓練，但在大賽前卻遇到這種鬧劇，對於球隊的士氣影響相當大，也給了同組的中國與波蘭有更多晉級的機會，不過到了世界盃的戰場，真正的情況仍需交手後才會知道，過去委內瑞拉就曾在里約奧運上擊敗中國男籃，也拿過美洲盃冠軍，實力依舊不容小覷。

▲委內瑞拉、象牙海岸罷工對中國男籃利多。（圖／CFP）