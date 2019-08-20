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北京首鋼開稅後300萬美元搶林書豪　是CBA外援歷史最高薪價碼

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▲▼暴龍，林書豪。（圖／達志影像／美聯社）

▲林書豪。（圖／達志影像／美聯社）

體育中心／綜合報導

日前中國籃球記者宋翔爆料，北京首鋼積極網羅林書豪，開出稅後300萬美元的合約，根據初步推算，這價碼比北控翱龍開給G-League新人王德爾加多（Angel Delgado）的稅前420萬美元還要高，一旦林書豪簽約，將成為CBA歷史最高薪外援。

遼寧以400萬美元簽下擁有9年NBA資歷的史蒂文森（Lance Stephenson），創下CBA歷史外援最高薪紀錄，接著北控馬上以420萬美元簽約德爾加多刷新紀錄。根據中國最新版的稅法，420萬美元稅後大約落在232.4萬美元左右，換而言之，若林書豪決定簽約北京首鋼，有望再度刷新外援最高薪紀錄。

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宋翔以「林書豪無限接近加盟北京男籃」為主題在微博上披露林書豪最新動向，他指出林書豪很有機會加盟北京有3大原因，第一是林書豪想要來CBA打球，二來北京男籃在談判中十分真誠，打動了林書豪，第三，北京是一座大城市，北京男籃也是CBA強隊之一。

儘管稅後300萬美元的價碼，比先前俄羅斯莫斯科中央陸軍開出的税前2年500萬美元高出許多，但林書豪在出席活動時強調，只有他本人親自說出的才是官方訊息。

除了北京首鋼以外也有不少球團都在接觸林書豪，根據中國知名籃球記者賈磊表示，福建潯興也是其中一隻強力競爭者，而林書豪的叔叔林繼宗在2012年接受《New York TImes》透露，林家祖先在1707年從福建移民到台灣，加上福建與台灣地緣相近，掌握某些優勢。

關鍵字： 林書豪CBA北京首鋼
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