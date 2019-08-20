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世籃賽／ELEVEN SPORTS轉播場次出爐　美、日賽事全播

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▲ELEVEN SPORTS轉播場次。（圖／翻攝自ELEVEN SPORTS臉書）

▲ELEVEN SPORTS轉播場次。（圖／翻攝自ELEVEN SPORTS臉書）

記者張曜麟／綜合報導

世界盃籃球賽將於8月31日至9月15日於中國開打，而這次有多達32國參賽，不過因為有些比賽時段會重複，不一定每場都有轉播，先前ELEVEN SPORTS就決定讓球迷來決定轉播的分組預賽對戰場次，最後決定12場轉播場次也都出爐，其中美國隊全部轉播之外，就連日本隊也是3場全部轉播包括在內。

這次的世界盃一共分為8組，每組將會取前2名晉級，在預賽階段一共會打39場比賽，而這次ELEVEN SPORTS將對戰組合分為A至I一共9組，每組都有4場轉播，但因為有些比賽時段相仿或有衝突，無法每一戰都轉播，ELEVEN SPORTS就決定將轉播權交由球迷決定。

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現在距離世界盃開打僅剩下11天，ELEVEN SPORTS轉播的比賽場次也都出爐，在預賽階段從31日到9月5日每天都有2場比賽轉播，一共有12場比賽而第一場的轉播就是由伊朗對決波多黎各，第二場則是由阿根廷出戰韓國，都是由亞洲強隊對抗歐美勁旅。

另外先前的投票中，美國隊將不計算在內，因為ELEVEN SPORTS將會轉播美國隊所有比賽，而在最終投票結果，就連日本在預賽的3場也全部都會轉播，分別為9月1日對戰土耳其、9月3日對戰捷克、9月5日對戰美國，可見今年陣容大升級的日本相當備受關注。

關鍵字： 世籃賽美國日本
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