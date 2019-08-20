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世籃賽／美球星狂退隊逼70歲波總上陣？背後運球+中距離驚豔米歇爾

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▲▼美國男籃華克。（圖／達志影像／美聯社）

▲70歲的美國隊主帥波波維奇(右)在訓練時秀了自己的球技。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

欲在世界盃完成3連霸的美國男籃，卻遭逢瘋狂的「辭退潮」，上周又有2名球員塔克(P.J. Tucker)、福克斯(De'Aaron Fox)接連退隊，名單上只剩13人。還在陣中的爵士一哥米歇爾(Donovan Mitchell)19日在個人IG分享了一段限時動態，內容是70歲的主帥波波維奇(Gregg Popovich)上場秀出背後運球與精準的中距離，有球迷打趣表示，「在現有陣容中，他可以當第六人。」

本屆美國男籃「星光」黯淡，到拉斯維加斯進行訓練營仍持續有球員退出，火箭前鋒塔克以扭傷為由退隊；國王潛力控衛福克斯則在美國隊以90比81力克勁敵西班牙後，突然以專心備戰新賽季為由閃電辭退，名單上只剩13人。該如何以現有成員完成連3屆奪冠的目標，考驗著老經驗的主帥波波維奇。

這位5屆NBA總冠軍教頭似乎老神在在，還在訓練時「秀了一手」，在爵士一哥米歇爾錄下的影片中，波總不僅能輕鬆完成背後運球，中距離也相當準，讓22歲的米歇爾驚嘆，球迷也打趣表示，波總在現有的美國隊陣容中能打第六人。

▲米歇爾率領美國隊擊敗西班牙。（圖／達志影像／美聯社）

▲米歇爾。（圖／達志影像／美聯社）

雖然「辭退潮」大大降低美國隊的星度，但《ClutchPoints》認為他們依舊擁有足夠的天賦，米歇爾肯定會是關鍵人物之一，這位潛力新星會如何將自己的比賽提升到「國際等級」，令人期待。

米歇爾即將迎來生涯第3季，上季他繳出場均23.8分、4.2助攻和4.1籃板，外帶1.4抄截，但他所帶領的爵士在季後賽首輪碰上勁敵火箭，以1勝4敗被淘汰，他的表現並不穩定，5戰場均命中率僅3成18，三分命中率更是淒慘的2成63，G5甚至9投全部落空，仍有很大的提升空間。

▲美國男籃華克、米歇爾。（圖／CFP）

▲美國男籃米歇爾。（圖／CFP）

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關鍵字： NBA波波維奇米歇爾爵士世界盃男籃男籃世界盃世籃賽
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