世籃賽／美球星狂退隊逼70歲波總上陣？背後運球+中距離驚豔米歇爾

▲70歲的美國隊主帥波波維奇(右)在訓練時秀了自己的球技。(圖/達志影像/美聯社)

記者游郁香/綜合報導

欲在世界盃完成3連霸的美國男籃,卻遭逢瘋狂的「辭退潮」,上周又有2名球員塔克(P.J. Tucker)、福克斯(De'Aaron Fox)接連退隊,名單上只剩13人。還在陣中的爵士一哥米歇爾(Donovan Mitchell)19日在個人IG分享了一段限時動態,內容是70歲的主帥波波維奇(Gregg Popovich)上場秀出背後運球與精準的中距離,有球迷打趣表示,「在現有陣容中,他可以當第六人。」

Coach Pop staying ready in case another Team USA player withdraws



(via @spidadmitchell | IG) pic.twitter.com/YOWJNclVyi