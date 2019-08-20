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魔獸返洛杉磯機會大增？　美媒曝與湖人老闆關係良好

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▲霍華德與湖人老闆巴斯(左)關係良好，回洛杉磯機會大增？。（圖／CFP）

▲霍華德與湖人老闆巴斯(左)關係良好，回洛杉磯機會大增？。（圖／CFP）

記者張曜麟／綜合報導

由於卡森斯(DeMarcus Cousins)在訓練中不幸與人碰撞，造成十字韌帶撕裂，湖人的禁區戰力嚴重受損，目前中鋒僅剩麥基一人。現在湖人也在找新的中鋒人選，日前已經和霍華德(Dwight Howard)進行交涉，而《ESPN》記者謝爾朋(Ramona Shelburne)更進一步透露，「魔獸」與湖人老闆巴斯(Jeanie Buss)的關係非常好，似乎回到洛杉磯的機會已經大增。

自從離開魔術後，霍華德生涯可說一直在走下坡，更成為流浪球員，在2012年他曾短暫的加入湖人一季，當時他為紫金軍團出賽76場，場均貢獻17.1分、12.4籃板，投籃命中率高達57.8％，看似相當漂亮的數據，但他卻因為跟「老大」布萊恩(Kobe Bryant)鬧不合，加上一心只想當球隊老大，最終只能不歡而散，更引起湖人迷厭惡。

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不過現在卡森斯在訓練中十字韌帶撕裂，新賽季恐怕再次報銷，對此湖人也重新在找尋中鋒備案人選，目前就已經和「魔獸」進行交涉，霍華德就透露自己也很願意回到紫金軍團與詹姆斯(LeBron James)、戴維斯(Anthony Davis)一起聯手，並且希望可以完成救贖。近期謝爾朋進一步透露，霍華德和湖人老闆的關係一直很好，「儘管霍華德因為某些人關係鬧僵而離開，但是他和巴斯的關係一直不錯。別忘了，當年就是巴斯和傑克森發推特招募他過來。」

▲專欄作家認為布萊恩太過自大，應該讓霍華德多有表現空間。（圖／達志影像／美聯社）

▲當年霍華德與老大鬧不合，最終只在湖人待了一季。（圖／達志影像／美聯社）

這項消息出來後，霍華德重回湖人的機會看起來也已經大幅增加，美國許多專家也都認為湖人簽下霍華德會是很好的選擇，因為他仍是目前自由市場中最好的球員，同時湖人只是以底薪簽下，如果沒有好的化學反應，湖人還是可以做其他的操作。

除此之外，過去曾和霍華德在魔術當過隊友的尼爾森(Jameer Nelson)也稱「魔獸」很適合湖人，會是奪冠的拼圖之一，「若把自尊放一邊，霍華德將是湖人完美拼圖，他仍是現役最壯的球員之一，不僅可以在籃下搏鬥，還能護框，同樣也是板凳和場上的領袖；我敢打賭，這是他生涯最後的機會。」

上賽季霍華德因為腰部傷勢，僅為巫師出賽9場，場均得到12.8分、9.2籃板，在今夏則被交易至灰熊。湖人除了霍華德之外，另外諾亞(Joakim Noah)、法瑞德(Kenneth Faried)也都是湖人在追求的目標，只不過紫金軍團目前簽下「魔獸」的機會確實高出許多。

▲「魔獸」霍華德今年拒絕勇士加盟巫師，因為不想被外界批評是「抱大腿」奪冠。（圖／達志影像／美聯社）

▲「魔獸」霍華德上季盟巫師卻因為傷病只打了9場，今夏被交易至灰熊。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA湖人霍華德
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