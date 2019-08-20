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紅雀強打大號陽春彈打壞麥當勞霓虹燈　第3層看台展現怪力

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▲紅雀狄勇。（圖／達志影像／美聯社）

▲狄勇（Paul DeJong）。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

紅雀強打狄勇（Paul DeJong）6局擊出遭大號陽春砲，正中左外野觀眾席第3層看台的廣告，麥當勞大麥克霓虹燈直接被他的全壘打打到故障，終場紅雀以3比0擊敗釀酒人，美中不足的是紅雀接力無安打在第8局被突破。

紅雀20日主場迎戰釀酒人，5局靠著串連安打取得2比0領先，6局狄勇補上超大號陽春砲，本季第22轟出爐，幫助球隊取得3比0領先，而這發全壘打直擊麥當勞霓虹燈廣告看板中，大麥克（BIG MAC）的「M」，導致故障閃爍，把全場的氣氛帶到最高點。

請繼續往下閱讀...

先發投手哈德森（Dakota Hudson）6.2局飆出7K，雖然有4次保送但都沒有讓釀酒人能夠擊出安打，葛雷戈斯（Giovanny Gallegos）接手，解決第7局後，第8局守備失誤後連拿兩個出局數，距離接力無安打比賽只剩下4個出局數，可惜此時倍葛蘭達（Yasmani Grandal）擊出二壘安破功，不過終場紅雀仍以3比0獲勝。

關鍵字： 紅雀狄勇
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