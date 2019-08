紅雀強打大號陽春彈打壞麥當勞霓虹燈　第3層看台展現怪力

▲狄勇(Paul DeJong)。(圖/達志影像/美聯社)

記者潘泓鈺/綜合報導

紅雀強打狄勇(Paul DeJong)6局擊出遭大號陽春砲,正中左外野觀眾席第3層看台的廣告,麥當勞大麥克霓虹燈直接被他的全壘打打到故障,終場紅雀以3比0擊敗釀酒人,美中不足的是紅雀接力無安打在第8局被突破。

紅雀20日主場迎戰釀酒人,5局靠著串連安打取得2比0領先,6局狄勇補上超大號陽春砲,本季第22轟出爐,幫助球隊取得3比0領先,而這發全壘打直擊麥當勞霓虹燈廣告看板中,大麥克(BIG MAC)的「M」,導致故障閃爍,把全場的氣氛帶到最高點。

Paul DeJong homers (22) on a fly ball to left off Devin Williams

Exit Velocity 105 MPH

Distance 398 FT

Launch Angle 26.53#ThisIsMyCrew vs #TimeToFly pic.twitter.com/677nGdWhLZ