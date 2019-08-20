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全壘打滿天飛有夠難看　名人堂球星：已經不是棒球了

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▲▼貝林格。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇強打貝林格暫居大聯盟全壘打王。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

大聯盟本季全壘打滿天飛，有可能打破2017年寫下的單季6105轟紀錄。現代棒球掀起了一陣「飛球革命」，而這種全壘打互轟的比賽，在名人堂選手高塞吉（Goose Gossage）眼中，簡直是非常難看的比賽，讓他直呼根本看不下去。

「我無法再繼續看這些比賽。」說話向來直來直往的高塞吉表示，「這根本不是棒球了，簡直就是看不下去，過去比賽中有很多戰術策略，這些棒球比賽的精彩部分，現在都消失了。」

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全壘打是棒球比賽中最激情的部分，但太多的全壘打反而讓人覺得荒謬，高塞吉說：「這就像是打電玩遊戲了，根本就是在比全壘打大賽。」

根據統計，今年球季明星賽前已經累積3691支全壘打，照這樣的全壘打產出速度，整季下來將出現6668轟，比起2017年的單季6105轟紀錄還要多出一大截。此外，本季貝林格（Cody Bellinger）、楚特（Mike Trout）、耶利奇（Christian Yelich）和阿隆索（Pete Alonso）都正朝50轟大關前進。

「現在每個人就是只想撈大支的。」前小熊隊教練皮尼拉（Lou Piniella）也支持高塞吉論點，他表示，「他們讓球場感覺越來越小，球越來越緊實，而我們所看到的就只是全壘打，沒有打跑戰術，沒有盜壘策略，什麼都沒有了。」

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