運動雲

>

林書豪回應續留NBA或轉戰CBA　「只有我說的才是官方訊息」

ETtoday運動雲

▲林書豪。（圖／CFP）

▲林書豪。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

林書豪18日在北京展開為期6天的中國行，由於他遲遲未獲任何NBA隊伍青睞，加上他月初與大陸球鞋品牌「特步」簽約，是否會登陸CBA備受矚目，近來《北京青年報》更爆料他「無限接近」簽約北京首鋼。不過「豪小子」在活動上澄清，「只有我所說的才是官方訊息。」

台裔控衛林書豪上季奪得生涯首枚NBA冠軍戒，卻因為下半季轉戰暴龍適應不良遭主帥「冷凍」，整個季後賽僅出賽27分鐘，總冠軍賽更只打了51秒，嚴重影響他的身價，導致在自由市場上乏人問津，他一度在7月返台分享會上泣訴感覺自己已被NBA拋棄。

請繼續往下閱讀...

林書豪的下一個落腳處成了一大焦點，他不斷強調5年前就想過未來要到CBA打球，回饋亞洲球迷，這個月初又與大陸球鞋品牌「特步」簽約，達成3年750萬美元的合約協議，成為該品牌首位擁有NBA資歷的代言人，這是否意味著他越來越接近CBA，引起了眾多討論。

▲林書豪27日出席籃球訓練營，又穿上大陸品牌特步球鞋亮相。（圖／記者杜奕君攝）

▲林書豪簽約大陸品牌特步。（圖／記者杜奕君攝）

《北京青年報》記者宋翔18日爆料，林書豪已經與北京首鋼達成簽約意向，還點出3個北京能獲得青睞的原因，包括「豪小子」想到CBA打球、北京在談判過程中非常誠懇，以及北京是個大城市，還是聯盟強隊。不過林書豪團隊很快出來澄清，「未與任何CBA球隊達成簽約意向。」

對於各種關於自己動向的傳聞，林書豪也在受訪時強調，「最重要的就是，我希望明年我打球的時候，我就是很快樂的。我也知道，只有我所說的才是官方訊息。」

▲林書豪返台出席記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲林書豪動向備受矚目。（圖／記者林敬旻攝）

►超爽DER！點我現賺 2188

關鍵字： NBA林書豪豪小子CBA
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

老爸要繼母扮狗、天天睡不同人...　17歲女力挺！淫亂豪宅生活曝光

推薦閱讀

前騎士主帥布拉特自揭患多發性硬化症　無畏病魔將繼續執教

林書豪團隊打臉無限接近北京首鋼　山東記者指今年非赴CBA最佳時機

世籃賽／美國赴澳洲備戰決定12人名單　塞爾維亞成連霸最大阻礙

世籃賽／施洛德飆33+9退波蘭　德國4連勝裁掉湖人去年首輪華格納

世籃賽／字母哥秀歐洲步單手猛扣　希臘OT不敵沒約基奇的塞爾維亞

湖人與霍華德互有意思　魔獸盼聯手詹皇AD完成自我救贖

中職／鄭凱文再1勝及1中繼　將創歷史大紀錄

韓職／索沙到韓職還是宰殺　已奪7連勝再拚單季10勝

日職／王柏融恐中斷連3年進打擊榜　網友悲報台日差距

夏聯／SBL選秀報名缺乏A咖即戰力　各隊教練傷腦筋

熱門新聞

中職／鄭凱文再1勝及1中繼　將創歷史大紀錄

韓職／索沙到韓職還是宰殺　已奪7連勝再拚單季10勝

日職／王柏融恐中斷連3年進打擊榜　網友悲報台日差距

夏聯／SBL選秀報名缺乏A咖即戰力　各隊教練傷腦筋

中職／高國輝全壘打改判　辰總解釋抗議原因

稻葉要小心的是李振昌 陳禹勳：醬料包倒下去就結束了

讀者回應

﻿

最新新聞

1季冠軍神預測 送限量簽名商品

2搶抽限量恰恰引退賽票

3紅雀強打大號HR打壞麥當勞霓虹燈

4接近CBA？豪：我說的才是官方訊息

5名人堂球員：全壘打滿天飛真難看

熱門新聞

1鄭凱文再1勝及1中繼　將創歷史大紀錄

2索沙到韓職還是宰殺　已奪7連勝

3大王恐中斷連3年進打擊榜　日網友悲報

4SBL選秀缺即戰力　各隊教練傷腦筋

5高國輝全壘改　辰總解釋抗議原因

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

熱門影音

全站熱門影音

第一年球員花費將破5000萬！味全：簽不下徐若熙可能交易

游霆崴6局好投、高國輝猛打　富邦6比2氣走統一

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

中華職棒30年_宣傳片

川崎宗則表演賽登場 當投手又敲三壘安

蔥加到爽！苗栗超多汁鮮肉湯包　「從早餐吃到宵夜」在地人大推

愛貓罹心臟病！飼主：要好好加油 牠忍痛回「好」...仍不敵病魔

萌貓初遇「活體貓草」埋頭忘情狂吸 秒變聞腋青年...遭拉7次：就愛這味

觀音工廠爆炸「蕈狀濃煙衝天」　不明化學液體狂濺...車主：超臭

屁孩鸚鵡「耍流氓」猛衝逼撤退！　龜妹迴轉加速逃命...爸：牠嚇死了
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366