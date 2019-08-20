林書豪回應續留NBA或轉戰CBA　「只有我說的才是官方訊息」

▲林書豪。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

林書豪18日在北京展開為期6天的中國行，由於他遲遲未獲任何NBA隊伍青睞，加上他月初與大陸球鞋品牌「特步」簽約，是否會登陸CBA備受矚目，近來《北京青年報》更爆料他「無限接近」簽約北京首鋼。不過「豪小子」在活動上澄清，「只有我所說的才是官方訊息。」

台裔控衛林書豪上季奪得生涯首枚NBA冠軍戒，卻因為下半季轉戰暴龍適應不良遭主帥「冷凍」，整個季後賽僅出賽27分鐘，總冠軍賽更只打了51秒，嚴重影響他的身價，導致在自由市場上乏人問津，他一度在7月返台分享會上泣訴感覺自己已被NBA拋棄。

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林書豪的下一個落腳處成了一大焦點，他不斷強調5年前就想過未來要到CBA打球，回饋亞洲球迷，這個月初又與大陸球鞋品牌「特步」簽約，達成3年750萬美元的合約協議，成為該品牌首位擁有NBA資歷的代言人，這是否意味著他越來越接近CBA，引起了眾多討論。

▲林書豪簽約大陸品牌特步。（圖／記者杜奕君攝）

《北京青年報》記者宋翔18日爆料，林書豪已經與北京首鋼達成簽約意向，還點出3個北京能獲得青睞的原因，包括「豪小子」想到CBA打球、北京在談判過程中非常誠懇，以及北京是個大城市，還是聯盟強隊。不過林書豪團隊很快出來澄清，「未與任何CBA球隊達成簽約意向。」

對於各種關於自己動向的傳聞，林書豪也在受訪時強調，「最重要的就是，我希望明年我打球的時候，我就是很快樂的。我也知道，只有我所說的才是官方訊息。」

▲林書豪動向備受矚目。（圖／記者林敬旻攝）

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