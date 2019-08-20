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生涯近300盜「閃電快腿」漢米爾頓　被勇士隊撿走

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▲皇家「腿哥」漢米爾頓遭到指定讓渡。（圖／達志影像／美聯社）

▲皇家指定讓渡「腿哥」漢米爾頓，隨後被勇士隊撿走。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

「腿哥」漢米爾頓（Billy Hamilton）因本季打擊狀況持續低迷，日前遭皇家隊指定讓渡（DFA）。位居國東區龍頭的勇士隊把握機會補強，於20日撿走這位曾經單季59次盜壘成功的「閃電快腿」。

雖然漢米爾頓以速度見長，但今年93場出賽中只跑出18次盜壘成功，且打擊表現實在太糟糕，打擊三圍.211/.275/.269，沒有擊出任何一支全壘打，僅打回12分打點。特別是他生涯上壘率僅.296，在無法上壘的情況下，閃電快腿根本無用武之地。

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不過只要他能夠站上壘包，壘間的破壞力還是帶給對手極大的威脅，過去2017年曾跑出生涯最佳的單季59次盜壘成功，而速度上的優勢，也幫助他在守備時的防守範圍。

勇士隊最近的外野陣容遭受到傷病影響，馬卡奇斯（Nick Markakis）因為手腕骨折進入傷兵，而英西亞提（Ender Inciarte）則正在處理後腿筋緊蹦的問題，因此補進漢米爾頓來增加外野深度。

漢米爾頓大聯盟生涯前6年都在紅人隊度過，最著名的紀錄是在小聯盟達成單季155盜。他在2013年首度升上大聯盟，2014年第一個大聯盟完整球季繳出打擊率.250、6支全壘打、48分打點成績，並跑出56次盜壘成功，在當年國聯年度新人王票選榮獲第2名，只輸給今年拿下賽揚獎大都會強投迪葛隆（Jacob deGrom）。

關鍵字： 漢米爾頓勇士
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