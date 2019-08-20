甜瓜依舊沒人要　BIG3創辦人：如果安東尼願意歡迎加入

▲甜瓜至今沒有球隊願意簽下。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

安東尼(Carmelo Anthony)上賽季與火箭分手後，就沒有任何球隊要他，即便現在自由市場開啟近2個月，「甜瓜」仍是乏人問津，許多人都認為他的生涯已經結束。近期BIG3聯盟創辦人庫巴(Ice Cube)談到了安東尼的近況，就表示很歡迎「甜瓜」加入，但這取決於他能否放下身段。

去年改披火箭戰袍的安東尼，卻只打了10場就被放棄，場均僅留下13.4分，5籃板，0.5助攻，只不過原先這位10屆全明星應該會很搶手，但被火箭放棄後，至今已經9個月沒球打，自由市場也已經開市一個多月，也沒有球隊願意簽下「甜瓜」，外界更認為他的生涯就此結束。

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近期庫巴接受專訪時就談論到了安東尼，表示如果他願意，相當歡迎安東尼加入，「我不知道，這取決於他自己，如果他想在這個聯盟打球的話，我肯定沒意見。但若他認為這是一種恥辱，你懂我意思，就是他會覺得『我竟然在這裡打球，那基本是完了』如果他有這種想法，就絕對不會來到BIG3。」

▲BIG3創辦人歡迎安東尼加盟。（圖／達志影像／美聯社）



隨後庫巴補充，「打BIG3不是恥辱，BIG3不是結束而是一個開始，是生涯的延續，結束是當NBA說再見的時候。你可以在BIG3有另一個職業生涯，或許會比NBA生涯更久。如果保持良好狀態，並且想打的話，我還挺開心的(安東尼加盟)，因為可以在這裡打球，怎麼樣都有一定水準，球員們對此都有心理準備，我們有很多的成就，特別在這個夏天，那為什麼不願意放下身段。」

目前安東尼的狀態仍保持良好，先前他也表示自己心態已經改變，願意從替補出發，而《運動畫刊》記者曼尼克斯(Chris Mannix)更透露若接下來詹姆斯想要安東尼加盟，湖人就有意將他簽下。另外安東尼日前也和籃網隊的球員一起訓練，並獲准非正式的對抗賽，不過接下來能否回到NBA仍是未知數。

▲甜瓜下一站仍是未知數。（圖／達志影像／美聯社）

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