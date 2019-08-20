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紐約女網／台將2姊妹檔雙打　詹家送蛋奪勝、謝家0比2敗

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▲▼ 詹詠然、詹皓晴。（圖／CFP）

▲詹詠然、詹皓晴紐約公開賽女雙首輪輕鬆過關。（圖／CFP）

記者顏如玉／綜合報導

美網開賽前最後備戰，紐約公開賽女雙部分，台將有詹家姊妹詹詠然／詹皓晴，以及謝家姊妹謝淑薇／謝語倢(舊名為謝淑映)出賽，詹家首輪僅讓對手拿1局，輕鬆以6比1、6比0奪勝，謝家則遭直落二吞敗。

美網前熱身賽賽，第二種子詹家姊妹首輪出賽非種子組合、白俄羅斯與斯洛伐克聯軍薩諾維琪(Aliaksandra Sasnovich)／庫茲莫娃(Viktoria Kuzmova)，首盤僅讓對方拿下1局就勝出，第二盤更勝一籌，完全封鎖對手，僅花46分鐘就直落二奪勝進入8強，下一輪將對上烏克蘭基切諾克(Lyudmyla Kichenok)搭檔哈薩克的沃斯科波娃(Galina Voskoboeva)。

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另一台將姊妹謝淑薇／謝語倢，拿到外卡資格進入女雙16強，首輪對上謝淑薇前羅馬尼亞女雙搭檔妮可拉絲克(Monica Niculescu)搭配俄羅斯的加斯普萊恩(Margarita Gasparyan)，首盤就連連遭破發到0比5落後，謝家姊妹先以1比6讓出，第二盤雖然回穩甚至在第4局破發，但隨即遭到對方回破，難以延續氣勢已5比7失守，遭直落二淘汰。

▲謝淑映。（圖／WTA台灣賽提供）

▲謝語倢。（圖／資料照）

關鍵字： 紐約女網詹家姐妹謝家姊妹
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