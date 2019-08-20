紅襪王牌薩爾肘傷本季提前關機　季後賽也不會投

▲紅襪王牌薩爾本季提前結束。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

紅襪王牌左投薩爾（Chris Sale）日前傳出手肘不適，被放入10天傷兵名單，雖然在檢查過後，躲過Tommy John手術，但他本季仍被提前關機，確定接下來球季都不會投球，如果紅襪打進季後賽他也不會登板。

薩爾在20日尋求名醫安德魯斯（Dr. James Andrews）的建議，據報導指出，這次檢查證實了他的手肘有發炎症狀。他的肘部目前先採取PRP治療法，而安德魯斯建議在六週內需再次進行評估。

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薩爾14日先發面對印泥安人達標生涯2000K，超越「神之右手」馬丁尼茲（Pedro Martinez）的1771.1局，締造歷史最速紀錄，但在隔日出現手肘不適，經過MRI檢查為手肘發炎。

過去7年都入選美聯賽揚獎票選，不過薩爾本季表現起伏，繳出6勝11敗、防禦率4.40成績，其中防禦率寫下生涯最差紀錄，但在三振方面，平均每9局13.3K卻創下了生涯最佳成績。

今年球季開打前，薩爾與紅襪簽下5年1.45億美元延長合約，未來3年他年均薪將達3000萬美元，最後2年薪資為2750萬美元，還保有2022年季後跳脫合約，2021年時更有依賽揚票選結果的200萬激勵獎金。