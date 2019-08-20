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前騎士主帥布拉特自揭患多發性硬化症　無畏病魔將繼續執教

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▲騎士教頭布拉特、詹姆斯、厄文。（圖／達志影像／美聯社）

▲前騎士教頭布拉特罹患多發性硬化症。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

曾在2014年至2016年期間執掌騎士兵符的歐洲名教布拉特(David Blatt)，19日發表聲明自揭罹患多發性硬化症(Multiple sclerosis)，讓各界震驚。他透露好幾個月前就感到異常疲憊、雙腿無力，並出現平衡問題，因而發現自己得到這種自體免疫系統疾病，但他無畏病魔襲擊，將繼續執教希臘奧林匹亞科斯籃球隊。

「身為一名教練，我知道該如何在比賽中取得優勢，而現在我也要想辦法在對抗疾病的戰役中取得領先。」布拉特19日透過奧林匹亞科斯的官網發表聲明，揭露幾個月前他被診斷患有多發性硬化症，「這是一種自體免疫系統疾病，它可能並確實會從很多層面影響你的生活品質。」

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對於自己罹患多發性硬化症，布拉特起初也感到非常震驚與痛苦，但他並不打算向病魔屈服，「我所要做的只有適應並調整，並找到讓我能儘可能繼續正常生活的方法。」他所做的第一件事，就是依循自己的執教方法，解決並克服面臨的難題：了解問題所在及成因，並試著解決它。

▲詹姆斯、布拉特。（圖／達志影像／美聯社）

「我是一位教練，而我的工作就是帶領、指導並啟發很多人，就算我的身體不再那麼靈活敏捷，這也不會影響我的執教能力。」布拉特覺得埋怨老天讓自己得到這種疾病完全是浪費力氣，「當我要求我的球員和團隊成員展現出最好的一面，我也必須要求自己做到同樣的事。」

多發性硬化症是一種脫髓鞘性神經病變，患者腦或脊髓中的神經細胞表面的絕緣物質（即髓鞘）受到破壞，神經系統的訊息傳遞受損，導致一系列可能發生的症狀，例如複視、單側視力受損、肌肉無力、感覺遲鈍或協調障礙，影響患者的活動、心智、甚至精神狀態。

▲騎士教頭布拉特、詹姆斯、厄文。（圖／達志影像／美聯社）

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關鍵字： NBA騎士布拉特多發性硬化症
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