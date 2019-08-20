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中職／李茲首度對決亞力克　運彩看好桃猿勝統一

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▲▼ 0814 中職富邦VS桃猿-李茲。（圖／記者黃克翔攝）
▲李茲。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳立勳／綜合報導

統一7-ELEVEn獅隊相隔2周外地賽事之後，19日下午6點35分在台南主場交手Lamigo桃猿，雙方皆由洋投掛帥先發，統一亞力克（Alec Asher）首度同場對上桃猿李茲（Radhames Liz），兩隊近期都是2連敗，今日運動彩券開盤桃猿讓統一1.5分，大小開10.5分。

遊戲玩法共有讓分、不讓分、大小、單雙等四種，今日不讓分開盤，不讓分賠率統一7-ELEVEn獅1.50、Lamigo桃猿賠率2.05、讓分賠率開出Lamigo桃猿讓1.5分賠率1.80，統一7-ELEVEn獅受讓1.5分，賠率1.70、大小分開出10.5分，大分賠率1.75，小分賠率1.75、單數賠率1.50，雙數賠率2.05。

亞力克本季9場出賽，有3場先發，戰績0勝3敗2次救援成功，22.1局被擊出21支安打，包括2支全壘打，19次三振，4次四死球，防禦率3.63，WHIP值1.07，今年碰過桃猿4場，沒有任何勝敗紀錄，對戰防禦率1.29，對戰被打擊率0.200。

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李茲本季22場出賽，19場先發，戰績11勝5敗1中繼2次救援成功，118局被擊出114支安打，包含11支全壘打，128次三振，46次四死球，防禦率4.04，WHIP值1.34，今年碰過統一6場，取得2勝2敗，近期對戰統一2連勝，對戰防禦率3.50，對戰被打擊率0.208，曾被楊家維敲過全壘打。

關鍵字： 中華職棒Lamigo桃猿統一7-ELEVEn獅李茲亞力克運彩
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