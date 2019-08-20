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世羽賽／周天成74分鐘三局激戰丹麥老將　對戰7連勝首輪過關

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▲▼ 蘇迪曼盃,中華羽球隊, 周天成。（圖／CFP）

▲周天成。（圖／CFP）

記者謝孟儒／綜合報導

2019年世界羽球錦標賽19日於瑞士巴塞爾登場，首日賽程中王子維首輪輕鬆過關，男單第二種子的周天成則是對上丹麥維汀哈斯（Hans-Kristian Vittinghus），最終雙方大戰三局，周天成以2比1（21：15、17：21、21：17）擊敗對手，挺進次輪。

台將在五單項都有選手出征，其中暫時退位世界球后的戴資穎，本屆被列為第2種子首輪輪空19日休兵。首日賽程共有五組台將出賽，王子維直落二義大利Rosario Maddaloni挺進次輪，男雙林上凱／曾敏豪逆轉勝晉級。

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周天成首輪將對上33歲的丹麥維汀哈斯，雙方交手8次周天成近期6連勝，本次交手第一局，周天成連拿2分，周天成回擊掛網，周天成3：2，周天成近身回擊讓維汀哈斯掛網，維汀哈斯回球出界，周天成8：3領先，維汀哈斯掛網，周天成對角殺球連拿5分11：3。

維汀哈斯出界，讓周天成連拿6分12：3，維汀哈斯對角攻擊讓周天成回飛，維汀哈斯近身攻擊、周天成斜殺出界，維汀哈斯連要5分，周天成連續掛網、維汀哈斯近身球攻擊，周天成被追至15：14，周天成跳殺連拿3分，周天成直線殺球出現局點，維汀哈斯掛網，周天成21：15拿下。

第二局周天成先拿2分，周天成挑戰失敗，周天成對角殺球，周天成大對角攻擊出界3：2，周天成直線下殺，周天成搶網再勾對角6：3，31拍來回可惜下球反應不及掛網，維汀哈斯近身球被追至7平，周天成回擊出界被反超，維汀哈斯挑戰失敗，但周天成掛網，維汀哈斯發球失誤、掛網，周天成連拿3分11：10。

維汀哈斯進攻掛網，讓周天成連拿4分，但也出現掛網，維汀哈斯挑戰成功，周天成被追至12平，維汀哈斯lucky ball反超，周天成殺球又掛網12：15落後，周天成中止維汀哈斯連拿5分，維汀哈斯大對角攻擊，周天成回放小球掛網13：17直線殺球追分，維汀哈斯挑戰成功，周天成挑後場追至17：18，但連兩球沒過網，周天成17：21遭扳平。

決勝局一開始雙方1平，維汀哈斯大對角攻擊連拿2分，不過下球掛網，周天成3：2但發球失誤被追至3平，維汀哈斯回擊掛網斜殺、近身球反超，周天成重扣可以下球出界，雙方緊咬比分來到7平，周天成回擊不及、維汀哈斯掛網，周天成對角殺球連追4分11：8。

維汀哈斯回球出界、下球挑對角攻擊連追2分，周天成12：10，周天成近身攻擊，維汀哈斯回球掛網，周天成回擊出界、追球不及讓維汀哈斯追至一分差，維汀哈斯失誤，讓周天成振臂大吼，精彩防守連拿2分16：13，維汀哈斯挑戰成功，維汀哈斯連續掛網，周天成19：14領先，維汀哈斯連要2分。

周天成挑後場出現賽末點20：16，周天成挑戰失敗，不過維汀哈斯回球掛網，讓周天成以21：17收下勝利，鏖戰74分鐘順利挺進次輪，將要對上克羅埃西亞選手金雅克（vonimir DURKINJAK）。

關鍵字： 世羽賽周天成
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