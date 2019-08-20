中華女壘送2投手赴美移訓　杜雅婷飆110KM、蔡珈蓁練新球種

▲杜雅婷(左)、蔡珈蓁(右)赴美移訓，林素華隨隊陪同。（圖／張克銘攝）



記者顏如玉／綜合報導

中華女壘將在9月赴上海參加東京奧運亞太區資格賽，爭取最後一張奧運門票，為了讓投手更有壓制力，中華壘協於6月再送2位投手杜雅婷、蔡珈蓁赴美移訓，隨隊教練兼選手林素華表示，近2個月能看出投手的進步，「杜雅婷球速能飆到110公里，蔡珈蓁學了新球種能用上場也更自信。」

去年亞運結束後，中華壘協就送出2投1捕包括杜雅婷、潘玉琳及捕手林志霙赴美移訓3個月，成效相當不錯，中華壘協秘書長張家興表示，因此今年6月再度送出2投手包括杜雅婷、蔡珈蓁到亞特蘭大特訓，並由選手兼教練林素華全程跟緊，預計於8月底回歸中華，並隨隊到日本做最後移訓。

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▲杜雅婷(左)球速飆到110公里、蔡珈蓁(右)則練了新球種。（圖／林素華提供）



從6月訓練到8月，林素華表示兩人都有進步，「7月的美國盃時，杜雅婷對上美國青年隊4局沒有失分，還測到最快球速110公里，才來20幾天就有這樣的發揮，表示這裡的訓練是非常有效的。」

第二度來到美國，杜雅婷認為這次訓練更有感覺，「上次來的時候把我原本的動作改掉，沒有很協調，但這次就是我的東西結合美國的東西，感覺不太一樣，變化球更能用得上力量，也更了解細節。」

▲杜雅婷、蔡珈蓁赴美移訓。（圖／林素華提供）



而蔡珈蓁除了本身的飛球、下墜球更有壓制力外，還學了新的球種曲球，並在美國盃、加拿大盃時派上用場，林素華也稱讚她更加穩定且有自信，對此蔡珈蓁笑說，「還好我有練新的球種，在2好球的時候有更多選擇，不然我可能會被打爆。」

在美國訓練成效明顯，林素華說，也讓她相當期待兩位投手接下來回台後在企聯、日本移訓參與的日本盃，甚至上海舉辦的亞太區資格賽都有更好的表現，「看她們的成果後，也讓我覺得中華隊要打進奧運的機會更大。」