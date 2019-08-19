林書豪團隊打臉無限接近北京首鋼　山東記者指今年非赴CBA最佳時機

▲林書豪是否會轉戰CBA引起關注。（圖／記者徐斌慎攝）

記者游郁香／綜合報導

《北京青年報》記者宋翔18日爆料北京首鋼「無限接近」簽約林書豪，但這位台裔控衛的團隊很快出來否認消息，澄清未與任何CBA隊伍達成簽約意向。一名資深山東男籃隨隊記者在《搜狐體育》上撰文分析，指今年恐怕不是「豪小子」轉戰CBA的最佳時機，大部分球隊的外援人選都已底定，若簽約北京，將難以掌握自己的未來。

中國記者宋翔18日在個人微博爆料，林書豪已經與北京首鋼達成簽約意向，還點出3個北京能獲得青睞的原因，包括「豪小子」想到CBA打球、北京在談判過程中非常誠懇，以及北京是個大城市，還是聯盟強隊。他還轉發了微博帳號「中國籃球」的消息，「林書豪實際上一直和北京男籃有接觸，這兩天林書豪在北京和首鋼進行了會面，雙方就一些細節進行了溝通。據透露，林書豪的年薪在300萬美金左右。」

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不過林書豪團隊隨後出面闢謠，「未與任何CBA球隊達成簽約意向。」一名山東隨隊記者劉寶傑則在《搜狐體育》上撰文指出，這個消息絕對不是無中生有，雙方肯定有接觸，甚至有過報價，但北京媒體卻在北京首鋼還未得到林書豪團隊認可前就率先披露了消息，才會遭到打臉。

▲林書豪。（圖／CFP）

他認為今年並不是「豪小子」登陸CBA的最佳時機，原因在於CBA各隊外援幾乎都已抵定，只剩北京和江蘇的「小外援」還未定，林書豪若簽約北京，北京首鋼下季將會擁有優先續約他的權利，如此一來他明年就很難轉戰其他強權，難以完成奪冠的目標。北京曾在2011-12賽季到2014-15賽季奪得了3座CBA冠軍，但近4季最高排名僅第5，還有一季跌到第9名。

劉寶傑認為就算北京得到林書豪助拳，下季也未必有奪冠實力，且一旦入隊恐難掌握自己的未來；這位台裔控衛可能還是會等到今年9月NBA訓練營展開後，看看有沒有球隊因為有傷兵而出現空缺。

▲林書豪。（圖／CFP）

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