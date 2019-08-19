觀護盃／夢想家領銜ABL 3勁旅抗SBL　10強齊聚後山交鋒

▲寶島夢想家將尋求衛冕本屆花蓮觀護盃冠軍。（圖／資料照）

記者杜奕君／台北報導

2019年花蓮觀護盃國際籃球邀請賽將於9月底登場，這個自2003年便舉辦至今的「後山聖戰」，此次更擴大將有10支隊伍參戰，包括SBL台銀、台啤、璞園及原金酒外，包括ABL東南亞職籃的寶島夢想家、莫諾吸血鬼、馬來西亞猛龍都將來台參戰，屆時也將上演SBL與ABL勁旅的對決交鋒。

往年都成為SBL新賽季前哨戰的觀護盃，此次預計將於9月底正式展開，此次主辦單位也率先公布參賽隊伍名單，共計有國內外共10隊參賽，規模、強度都較往年提升不少。目前規劃賽程日期將於9月24日至29日於花蓮德興小巨蛋開打。

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此次觀護盃參賽隊伍名單如下：

SBL方面，包括台啤、璞園、台銀、九太科技（原金酒），ABL則有寶島夢想家、泰國莫諾吸血鬼、馬來西亞猛龍，另外包括印尼國家隊、晧宇國際籃球隊、AVAGE LABC（美國隊）都將參賽。

值得一提的是，這也將是原金酒更名後首度正式出賽，屆時是否就將以九太科技為名出賽也值得關注。另外，包括去年在觀護盃奪冠的寶島夢想家在內，此次共有3支ABL球隊來台出賽，屆時與SBL列強的交手，肯定也將引發話題及關注。

▲上季SBL亞軍台啤也將出征此次花蓮觀護盃。（圖／資料照）