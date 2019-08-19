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馬大偉解盤／釀酒人@紅雀　「挺」莊買全場大分

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▲紅雀先發哈德森（Dakota Hudson）。（圖／達志影像／美聯社）

▲紅雀先發哈德森。（圖／達志影像／美聯社）

馬大偉（前運彩操盤手馬大偉，在火熱美國職棒球季，將從專業與莊家的角度，帶給大家不同的思維與解盤）

台灣運彩美國職棒大聯盟8月20日單場尚未開盤，推薦由密爾瓦基釀酒人作客聖路易紅雀賽事，目前運彩盤口開出紅雀讓分、大小9.5分。

先發投手分析

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紅雀先發哈德森(Dakota Hudson)本季防禦率3.82，目前11勝6負是隊中的勝投王，表現中規中矩，在家防禦率3.6，但本季兩次對釀酒人都被打爆，總共8局掉9分。

釀酒人戴維斯(Zach Davies)本季防禦率3.74，原本防禦率都在3徘徊，但近3次先發爆掉，13局掉17分，也進了10天傷兵名單。這是他復出後的首戰，本季對紅雀1場，4.2局被敲7安但只掉1分。

莊家思維分析

兩隊在國聯中區都是前段班，季後賽卡位場場關鍵，目前美棒專業指標的國際莊家Pinnacle.com開出本場紅雀賠率為1.78，認為紅雀勝率約56%，算是正常盤。

今日推薦 : 「挺」莊，買全場大分。

今日選擇「挺」莊理由 :

勝負盤正常，但大小分以雙方先發投手的防禦率來看，卻開的有些高。我覺得同區排名之爭，9分應該就到頂了，敢開到9.5代表莊家頗有把握，看好比賽會照雙方近況與歷史對戰來走，推薦大分。

▲釀酒人先發戴維斯（Zach Davies）。（圖／達志影像／美聯社）

▲釀酒人先發戴維斯（Zach Davies）。（圖／達志影像／美聯社）

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關鍵字： 馬大偉解盤紅雀釀酒人
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