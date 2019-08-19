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台灣明年舉辦2場亞洲盃鐵人三項　助選手拚奧運積分

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▲▼ 2018梅花湖鐵人。（圖／鐵人三項協會提供）

▲鐵人三項協會爭取2場亞洲盃在台灣舉辦。（圖／鐵人三項協會提供，下同）

記者路皓惟／台北報導

宜蘭梅花湖全國鐵人三項錦標賽將於9月7、8日舉辦，這次比賽將作為明年5場亞洲盃的選拔賽，而明年鐵人三項協會還爭取到2場亞洲盃在台南和花蓮舉辦，幫助台灣選手拚奧運積分。

鐵人三項協會理事長劉玉峯表示，明年台灣爭取兩場亞洲盃賽事舉辦，其中3月份在台南、4月份選在花蓮。儘管花費接近千萬，但為了就是幫助選手爭取積分，期待拚進東京奧運。

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除了明年3、4月兩場在台灣舉辦的亞洲盃賽事外，另外還有大陸寧波、日本大阪及ASTC香港三站。而本次梅花湖全國鐵人三項錦標賽作為亞洲盃的國手選拔賽。

鐵人三項協會積極培訓我國潛力好手，湯子易、江家瑋、孫明諒、朱鴻君、李家豐、莊蕙名、潘昱婷、張瑞菱、陳姵瑀和陳品蒨先前至昆明進行高原訓練，今年梅花湖鐵人三項錦標賽都將回台參賽，作為移地訓練的階段性驗收。

舉辦超過10年的梅花湖全國鐵人三項錦標賽，一直是台灣最具口碑的三鐵賽事，報名相當踴躍，報名總人數超過3200人。值得一提的是，專門給小朋友參加的小鐵人報名人數4倍成長，今年超過400人參與。

全國鐵人三項錦標賽9月7日第一天將先進行小鐵人、鐵搭檔、標準賽和標準接力賽，隔日（9月8日）進行半程賽及半程接力賽。劉玉峯透露，前總統馬英九今年也將繼續挑戰半程賽。

▲▼ 2018梅花湖鐵人三項。（圖／主辦單位提供）

關鍵字： 亞洲盃鐵人三項劉玉峯梅花湖全國鐵人三項
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