運動雲

>

中華女籃受邀對決強敵日本　前進東京奧運場館測試賽

ETtoday運動雲

▲▼瓊斯盃女籃,中華藍隊王維琳。（圖／記者李毓康攝）

▲王維琳也入選此次中華女籃培訓24人大名單。（圖／資料照）

記者杜奕君／台北報導

2020年東京奧運進入緊鑼密鼓階段，日本籃協為了測試籃球場館，特別邀請中華女籃前進比賽場地埼玉超級競技場，和日本女籃進行兩場測試對抗賽，也為9月登場的亞洲盃賽事提前備戰暖身。但由於日前女籃開訓僅一半球員報到，部分球員又因母隊移訓撞期，因此選訓徵召24人名單以外部分好手，出征此次賽事。

為備戰9月22日至29日於印度班加羅爾進行的亞洲盃女籃賽，日前中華隊24人培訓名單提前出爐，包括旅外8名戰將及本屆世大運12名國手，都入選此次培訓隊陣容。

請繼續往下閱讀...

但上周展開的集訓，僅有王維琳、黃凡珊、陳晏宇、林仙芳、吳盈潔、蔡佩真、黃湘婷和彭曉彤報到，包括彭詩晴、包喜樂赴美參加8月22日舉辦的奧蘿拉賽(Aurora games)、國泰女籃成員19日至27日赴日本秋田移訓，另外包括佛光大學班底的陳孟欣、羅培甄、劉昕妤、楊芷瑜，也隨校隊赴澳洲移地訓練，因此都將缺席此次日本測試賽。

因此籃協方面經選訓委員會議通過徵召部分未在亞洲盃24人名單，且具培訓潛力之球員參加東京奧運測試賽行程。待賽事結束返國後，將積極展開亞洲盃賽前集訓作業，為9月22日開打的亞洲盃女籃賽備戰。

包括瓊斯盃中華藍後衛郭佳紋和劉惠茹，以及文化大學新生林佳蓉都將陪練並赴日移訓，15日從上海回國的朱育勤也將參賽。

奧運女籃會內賽12支球隊之產生方式如下：凡報名此次2019年亞洲盃女籃賽第一級比賽之隊伍，均可參加2020年第32屆東京奧運女籃亞洲區資格賽會外賽(目前暫訂時間為2019年11月)；若在奧運女籃亞洲區資格賽會外賽中，取得前四名，才可晉級奧運女籃資格賽；最後，奧運女籃資格賽前12名球隊，將取得東京奧運女籃會內賽門票。

▲▼瓊斯盃女籃中華白對印度,劉希曄。（圖／記者季相儒攝）

▲劉希曄也將加入東京奧運測試賽，對戰日本女籃。（圖／資料照）

關鍵字： 女籃中華隊中華女籃東京奧運亞洲盃籃球
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

女子夜店喝醉...被撿屍遭咬胸 4外籍淫狼「輪流性侵」到天亮

推薦閱讀

夏聯／SBL選秀報名缺乏A咖即戰力　各隊教練傷腦筋

夏聯／拚到腿都沒感覺了　吳祐任轟16分找信心

夏聯／台銀「7打15」拚回亞軍　選秀補強鎖定3、4號

夏聯／吳家駿成新「鐵人」　狂操兩個半月不喊累

夏聯／裕隆守住季軍　控衛補強8月底揭曉

台啤「瘋狂射手」轉戰CBA　愛德加盟深圳獵豹

夏聯／另類「中菲大戰」　台銀打造快速部隊拚冠

夏聯／渴望上場的公園阿伯　王泰傑負傷全力拚冠軍

夏聯／剩7人照樣闖冠軍戰　台銀拚勁感動教頭陳國維

夏聯／SBL洋將身高再縮減　陳冠全：換防速度成考驗

熱門新聞

中職／高國輝全壘打改判　辰總解釋抗議原因

稻葉要小心的是李振昌 陳禹勳：醬料包倒下去就結束了

中職／富邦牛棚利空　倪福德、歐書誠恐難回歸

日職／西武獅沒搶到　王彥程育成約加入樂天

中職／滑球夠噁被隊友稱變態投手　李振昌談12強意願

夏聯／裕隆守住季軍　控衛補強8月底揭曉

讀者回應

﻿

最新新聞

1季冠軍神預測 送限量簽名商品

2搶抽限量恰恰引退賽票

3新疆再簽NBA戰將　克拉克加盟

4鄭凱文再1勝及1中繼　將創歷史大紀錄

5SBL交手ABL列強　觀護盃10隊交鋒

熱門新聞

1高國輝全壘改　辰總解釋抗議原因

2陳禹勳：稻葉要小心的是李振昌

3富邦牛棚空　倪福德、歐書誠難回

4西武沒搶到　王彥程育成約加樂天

5滑球夠噁被稱變態　李振昌談12強

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

第一年球員花費將破5000萬！味全：簽不下徐若熙可能交易

岳東華敲逆轉安獲選MVP　兄弟8比7斷桃猿三連勝

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

中華職棒30年_宣傳片

武神單場3打點助獅逆轉勝　統一4比3擊敗富邦

肥貓降臨！跳麻將桌「一腳打亂」 網友全笑爛：是不是看到暗號

愛貓罹心臟病！飼主：要好好加油 牠忍痛回「好」...仍不敵病魔

具惠善宣布要離婚！！　安宰賢撂狠話：我們再見面沒有意義

Ella當眾被玖壹壹「吻遍」！　 嗨喊：我會被粉絲拉黑

3千人1小時清出14450公斤垃圾　北部最髒海灘！前後對比超驚人
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366