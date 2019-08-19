中華女籃受邀對決強敵日本　前進東京奧運場館測試賽

▲王維琳也入選此次中華女籃培訓24人大名單。（圖／資料照）

記者杜奕君／台北報導

2020年東京奧運進入緊鑼密鼓階段，日本籃協為了測試籃球場館，特別邀請中華女籃前進比賽場地埼玉超級競技場，和日本女籃進行兩場測試對抗賽，也為9月登場的亞洲盃賽事提前備戰暖身。但由於日前女籃開訓僅一半球員報到，部分球員又因母隊移訓撞期，因此選訓徵召24人名單以外部分好手，出征此次賽事。

為備戰9月22日至29日於印度班加羅爾進行的亞洲盃女籃賽，日前中華隊24人培訓名單提前出爐，包括旅外8名戰將及本屆世大運12名國手，都入選此次培訓隊陣容。

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但上周展開的集訓，僅有王維琳、黃凡珊、陳晏宇、林仙芳、吳盈潔、蔡佩真、黃湘婷和彭曉彤報到，包括彭詩晴、包喜樂赴美參加8月22日舉辦的奧蘿拉賽(Aurora games)、國泰女籃成員19日至27日赴日本秋田移訓，另外包括佛光大學班底的陳孟欣、羅培甄、劉昕妤、楊芷瑜，也隨校隊赴澳洲移地訓練，因此都將缺席此次日本測試賽。

因此籃協方面經選訓委員會議通過徵召部分未在亞洲盃24人名單，且具培訓潛力之球員參加東京奧運測試賽行程。待賽事結束返國後，將積極展開亞洲盃賽前集訓作業，為9月22日開打的亞洲盃女籃賽備戰。

包括瓊斯盃中華藍後衛郭佳紋和劉惠茹，以及文化大學新生林佳蓉都將陪練並赴日移訓，15日從上海回國的朱育勤也將參賽。

奧運女籃會內賽12支球隊之產生方式如下：凡報名此次2019年亞洲盃女籃賽第一級比賽之隊伍，均可參加2020年第32屆東京奧運女籃亞洲區資格賽會外賽(目前暫訂時間為2019年11月)；若在奧運女籃亞洲區資格賽會外賽中，取得前四名，才可晉級奧運女籃資格賽；最後，奧運女籃資格賽前12名球隊，將取得東京奧運女籃會內賽門票。

▲劉希曄也將加入東京奧運測試賽，對戰日本女籃。（圖／資料照）