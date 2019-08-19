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中職／猿獅單周6連戰　統一6位先發、桃猿李茲投1休4

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▲▼ 0814 中職富邦VS桃猿-李茲。（圖／記者黃克翔攝）

▲李茲。（圖／記者黃克翔攝）

記者歐建智／綜合報導

統一獅與Lamigo桃猿本周從20日開始要進行單周6連戰，統一獅在20日派出洋投亞力克先發，本周有排出6位先發投手出賽的打算，桃猿20日先發投手是李茲，可能投一休4出賽，25日再先發。

由於7月14日台南桃猿對統一獅比賽因雨未打，延到8月22日台南補賽，形成本周20日到22日桃猿對統一獅先在台南進行3連戰，統一獅23日到25日天母主場再對富邦悍將3連戰，桃猿要去洲際客場出戰中信兄弟3 連戰。

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桃猿與統一獅單周6連戰是中職正規例行賽期間少見的狀況，至少必須準備5位先發投手輪值才能應付比賽。桃猿上周5連戰，休息1天再6連戰，12天要打11場比賽。統一獅則是13天打11場比賽。

統一獅20日先發投手是洋投亞力克，前一次出賽是8月13日用100球，但他在來台擔任牛棚，7月31日轉任先發投3場，劉育辰認為，讓亞力克投1休4先發機率不大，應該會排6位投手先發輪值。

桃猿由洋投李茲先發，他上一次出賽8月14日，已經休息5天，李茲很有可能在20日先發之後，25日再度先發出賽對中信兄弟。

目前桃猿第5號先發是洪聖欽，他在18日先發5失4分吞敗投，而桃猿在19日把翁瑋均調上一軍，不無擔任先發的可能。

關鍵字： 中華職棒
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