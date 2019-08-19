金門太武盃高中棒球邀請賽11隊爭冠　LamiGirls跨海開幕

▲第二屆金門太武盃高中棒球邀請賽。（圖／主辦單位提供）

記者楊舒帆／綜合報導

第二屆金門縣太武盃高中棒球邀請賽19日於金門縣立壘球場盛大開幕，為期三天賽事，全國共計11所學校報名參賽，前來角逐冠軍金盃。

金門縣太武盃高中乙組棒球邀請賽，去年首屆只有4隊參賽，賽事經過宣傳後，不少球隊有興趣，在第二屆加入擴大舉辦。19日下午開幕典禮與會貴賓計有金門縣副縣長黃怡凱，教育處長羅德水，體育場場長，金門縣棒球委員會主委陳滄江與金酒公司董事長李增財，等貴賓與會，開幕現場主辦單位特別邀請Lamigo Girl跨海表演。

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金門縣棒球委員會主委陳滄江致詞時表示，金門早期是個棒球沙漠，近幾年來在吳志偉，黃國偉等基層教練默默耕耘下，金門棒球這幾年也慢慢展漏頭角，金門農工在去年高中棒球聯賽軟式組獲得全國第五名的成績，中正國小也在國小硬式組全國賽隊史首度闖入複賽，也期待在基層教練的努力下金門的棒球能夠越來越好。

▲第二屆金門太武盃高中棒球邀請賽，金門縣棒球委員會主委陳滄江致詞。（圖／主辦單位提供）

本次賽會邀請宜蘭縣蘇澳海事，台北市景文高中，木柵高工，台中市葳格高中，彰化縣永靖高工，台南市白河工商，台南高工，屏東縣屏東高工，連江縣馬祖高中，以及地主金門縣金門農工、金城國中共11隊一起共襄盛舉。

地主金門兩支球隊加上馬祖高中，剛在上週參加全球人壽舉辦的「我的棒球夢」離島棒球營，從文化大學總教練廖敏雄及3位文化球員身上挖寶，將在本屆賽事中展現訓練成果。

本屆賽事採取分組雙敗淘汰制，地主金門農工在上午的比賽對木柵高工以6:0獲勝拔得頭籌。去年高中軟式聯賽亞軍的台南高工先是5:2擊敗馬祖高中，隨後再以4:0擊敗景文高中率先獲得複賽門票。葳格高中以3:4敗給景文高中落入敗部。白河工商以12:2擊敗永靖高工，隨後在以11:2擊敗地主金城國中成為第二支進入複賽的球隊。

▲第二屆金門太武盃高中棒球邀請賽。（圖／主辦單位提供）